"Крусибъл" зове: най-после квалификант спечели мач

  • 23 апр 2026 | 17:34
Най-добрият ирански играч Хосеин Вафаей стана първият квалификант на тазгодишното световно първенство, който достига до втория кръг, след като спечели девет поредни фрейма и победи Съ Дзяхуей с 10:3.

"Крусибъл" зове: победа и облекчение за Селби
"Крусибъл" зове: победа и облекчение за Селби

Преди днешния ден и 14-те завършили мача бяха спечелени от поставени играчи, но надеждите всички 16-има поставени да достигнат до втория кръг за първи път в историята на "Крусибъл" вече приключиха с поражението на китаеца Съ.

Световният номер 32 Вафаей направи сенчъри брейк и още седем серии над 50 точки в отлично представяне, с което си уреди среща със световния номер едно Джъд Тръмп, започваща в събота следобед. Той достигна същата фаза и през 2023, и през 2025 година, а сега се надява за първи път да стигне до четвъртфиналите.

"Крусибъл" зове: Рони е осминафиналист за рекорден 30-и път
"Крусибъл" зове: Рони е осминафиналист за рекорден 30-и път

През 2022 година Вафаей стана първият ирански играч, спечелил ранкинг титла, след като триумфира в Shoot Out, а през следващата година за кратко беше част от топ 16 и участва в Мастърса. Миналата година обаче развитието му беше спряно от травма в гръбначния стълб, която му причиняваше болки във врата и рамото. През последните седмици пък неизбежно му е било трудно да се концентрира върху снукъра заради продължаващия конфликт в родината му и тревогите за безопасността на семейството му. Въпреки това той достигна до първия си четвъртфинал за сезона на World Open, а сега вече има три спечелени мача в най-големия турнир, което му дава шанс да се изправи срещу Тръмп.

Вафaей изоставаше с 1:3 в първата сесия в сряда, но обърна до 6:3 с най-висок брейк от 105 точки. Съ имаше възможност да влезе в точките в първия фрейм днес, но изпусна розовата към среден джоб при 22 точки, което отвори вратата за серия от 53 на съперника му за 7:3. В 12-ия фрейм Съ беше на 9 точки, когато загуби позиция, след което Вафаей надделя в разиграването по сейфти и направи 45, за да увеличи преднината си.

"Крусибъл" зове: поставените продължават да побеждават
"Крусибъл" зове: поставените продължават да побеждават

Серия от 78 доближи 31-годишния Вафаей на крачка от победата при 9:3. Съ получи още един шанс да се върне в мача, но изпусна червена към ъгловия джоб откъм баулка при 24 точки в 13-ия фрейм, а Вафаей приключи двубоя с брейк от 68.

„Получавам голяма подкрепа от дома, така че се боря за тях“, каза Вафаей. „Мисля единствено как да ги направя щастливи. Аз съм фен на Съ, той е страхотен играч, така че за мен е фантастично постижение да го победя. Може би бях достатъчно остър след квалификациите. Това ми дава увереност и ще бъда готов за следващия си мач. Джъд е мой приятел и много го уважавам. Надявам се и двамата да играем добре.“

Още от Снукър

"Крусибъл" зове: победа и облекчение за Селби

"Крусибъл" зове: победа и облекчение за Селби

  • 23 апр 2026 | 13:36
  • 1030
  • 0
"Крусибъл" зове: Рони е осминафиналист за рекорден 30-и път

"Крусибъл" зове: Рони е осминафиналист за рекорден 30-и път

  • 22 апр 2026 | 17:46
  • 5255
  • 0
"Крусибъл" зове: поставените продължават да побеждават

"Крусибъл" зове: поставените продължават да побеждават

  • 22 апр 2026 | 16:44
  • 2551
  • 0
"Крусибъл" зове: Рони свърши огромна част от работата

"Крусибъл" зове: Рони свърши огромна част от работата

  • 22 апр 2026 | 11:41
  • 3520
  • 0
"Крусибъл" зове: Мърфи се измъкна от "бездната"

"Крусибъл" зове: Мърфи се измъкна от "бездната"

  • 22 апр 2026 | 11:28
  • 973
  • 0
"Крусибъл" зове: Тръмп спечели със силен рейд

"Крусибъл" зове: Тръмп спечели със силен рейд

  • 22 апр 2026 | 10:07
  • 2019
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спрягат български милиардер за нов собственик на “сините”, Стефанов: Познавам го, има ресурс да издържа Левски

Спрягат български милиардер за нов собственик на “сините”, Стефанов: Познавам го, има ресурс да издържа Левски

  • 23 апр 2026 | 18:29
  • 9201
  • 14
Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

  • 23 апр 2026 | 15:13
  • 12698
  • 73
Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

  • 23 апр 2026 | 13:15
  • 21180
  • 40
Григор Димитров продължава срива в ранглистата

Григор Димитров продължава срива в ранглистата

  • 23 апр 2026 | 17:05
  • 11341
  • 25
Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

  • 23 апр 2026 | 11:52
  • 22288
  • 26
Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

  • 23 апр 2026 | 12:16
  • 10304
  • 6