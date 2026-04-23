"Крусибъл" зове: най-после квалификант спечели мач

Най-добрият ирански играч Хосеин Вафаей стана първият квалификант на тазгодишното световно първенство, който достига до втория кръг, след като спечели девет поредни фрейма и победи Съ Дзяхуей с 10:3.

Преди днешния ден и 14-те завършили мача бяха спечелени от поставени играчи, но надеждите всички 16-има поставени да достигнат до втория кръг за първи път в историята на "Крусибъл" вече приключиха с поражението на китаеца Съ.

Световният номер 32 Вафаей направи сенчъри брейк и още седем серии над 50 точки в отлично представяне, с което си уреди среща със световния номер едно Джъд Тръмп, започваща в събота следобед. Той достигна същата фаза и през 2023, и през 2025 година, а сега се надява за първи път да стигне до четвъртфиналите.

През 2022 година Вафаей стана първият ирански играч, спечелил ранкинг титла, след като триумфира в Shoot Out, а през следващата година за кратко беше част от топ 16 и участва в Мастърса. Миналата година обаче развитието му беше спряно от травма в гръбначния стълб, която му причиняваше болки във врата и рамото. През последните седмици пък неизбежно му е било трудно да се концентрира върху снукъра заради продължаващия конфликт в родината му и тревогите за безопасността на семейството му. Въпреки това той достигна до първия си четвъртфинал за сезона на World Open, а сега вече има три спечелени мача в най-големия турнир, което му дава шанс да се изправи срещу Тръмп.

Вафaей изоставаше с 1:3 в първата сесия в сряда, но обърна до 6:3 с най-висок брейк от 105 точки. Съ имаше възможност да влезе в точките в първия фрейм днес, но изпусна розовата към среден джоб при 22 точки, което отвори вратата за серия от 53 на съперника му за 7:3. В 12-ия фрейм Съ беше на 9 точки, когато загуби позиция, след което Вафаей надделя в разиграването по сейфти и направи 45, за да увеличи преднината си.

Серия от 78 доближи 31-годишния Вафаей на крачка от победата при 9:3. Съ получи още един шанс да се върне в мача, но изпусна червена към ъгловия джоб откъм баулка при 24 точки в 13-ия фрейм, а Вафаей приключи двубоя с брейк от 68.

„Получавам голяма подкрепа от дома, така че се боря за тях“, каза Вафаей. „Мисля единствено как да ги направя щастливи. Аз съм фен на Съ, той е страхотен играч, така че за мен е фантастично постижение да го победя. Може би бях достатъчно остър след квалификациите. Това ми дава увереност и ще бъда готов за следващия си мач. Джъд е мой приятел и много го уважавам. Надявам се и двамата да играем добре.“