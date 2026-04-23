"Крусибъл" зове: победа и облекчение за Селби

Марк Селби спечели мач в "Крусибъл" за първи път от три години, след като разгроми Джак Джоунс с 10:2 в първия кръг на Световното първенство по снукър.

Четирикратният шампион Селби беше финалист срещу Люка Бресел през 2023 година, а след това претърпя изненадващи отпадания още в първия кръг срещу Джо О’Конър през 2024-та и Бен Ууластън през 2025-а.

След като този път получи труден жребий в лицето на финалиста от 2024 година Джоунс, той вероятно е имал опасения от ново ранно завръщане в Лестър, но всъщност Селби напълно надигра съперник, който не беше в най-добрата си форма, и уверено се класира за осминафиналите.

42-годишният англичанин, който вдигна трофея през 2014, 2016, 2017 и 2021 година, достига до осминафиналите в Шефилд за 16-и път. Следващото изпитание за един от най-силните мачови играчи в историята на спорта ще бъде интригуващ сблъсък с талантливия млад майстор в атаката У Идзъ, който започва в неделя.

Селби беше в най-добрата си форма по-рано през сезона, когато спечели Champion of Champions и UK Championship, и макар след това формата му да спадна, той винаги е опасен в "Крусибъл" благодарение на изключителната си игра във всички компоненти и търпението си в дългите мачове.

Още в първата сесия тази сутрин той си осигури аванс от 7:2 срещу Джоунс с най-високи серии от 67, 50 и 78 точки, а вечерта добави и трите нужни фрейма, за да затвори срещата.

„Много е трудно, когато загубиш в първия кръг, защото този турнир идва само веднъж в годината, това е най-голямото състезание и това, което всички искат да спечелят“, каза световният номер седем Селби.

„След това се прибираш у дома, а турнирът продължава още две седмици, така че няма как да избягаш от това. Този път почувствах облекчение, че не изтеглих някого от Лестър. Но жребият пак беше труден и съм наистина щастлив, че победих Джак с такъв резултат. Без значение какво съм постигнал, аз се чувствах нервен, сигурен съм, че и Джак също.

Чувствам, че през втората половина на сезона продължавам да играя на добро ниво. На Tour Championship водех с 8:5 срещу Джон Хигинс и после не направих кой знае какво грешно, но загубих с 8:10. Все още се чувствам добре в играта си. У е невероятен талант и е страхотно да го гледаш, той може да бъде бъдещ световен шампион, така че наистина очаквам с нетърпение този мач. Знам, че ще трябва да бъда близо до най-доброто си ниво.“

На другата маса Нийл Робъртсън поведе с крехкото 5:4 срещу Пан Дзюнсю в последния мач от първия кръг, който започна. Робъртсън направи серии от 81, 72 и 53 точки, а Пан отговори с 54, 73 и 122. Двамата ще доиграят мача в четвъртък от 19:00 часа.