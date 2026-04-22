"Крусибъл" зове: Рони е осминафиналист за рекорден 30-и път

Рони О’Съливан се класира за осминафиналите на Световното първенство по снукър през 2026 година, след като записа убедителна победа с 10:2 над Хъ Гуоцян в мач от първия кръг в театър „Крусибъл“ в Шефилд.

Седемкратният световен шампион се справи комфортно с дебютанта в "Крусибъл" Хъ и си уреди зрелищен сблъсък във втория кръг с четирикратния световен шампион и свой съученик от прочутия „Випуск '92“ Джон Хигинс.

Това беше едва второто състезателно участие на О’Съливан на британска земя през сезона, а също така и рекордното му 34-то участие в "Крусибъл". Всички тези участия са поредни, считано от дебюта му през 1993 година в първия му сезон като професионалист.

50-годишният англичанин имаше за съперник потенциално коварния световен номер 47 Хъ от Китай, който по-рано този месец спечели два квалификационни мача в English Institute of Sport, за да си осигури дебют в "Крусибъл".

Едва в третия си сезон в професионалния тур Хъ беше обявен за „Новобранец на годината“ в World Snooker Tour преди две години, а в първите им два мача на професионално ниво беше побеждавал О’Съливан, макар и при съвсем различни обстоятелства от тези в "Крусибъл".

В първия си турнир от професионалния тур след финала на World Open в Юшан миналия месец – поход, по време на който направи рекордния брейк от 153 точки – О’Съливан започна отлично, а серии от 72 и 97 точки му помогнаха да поведе с 2:0.

Англичанинът направи обрат, за да спечели третия фрейм на последната розова, а след това брейк от 113 го изведе до 4:0 преди почивката в сесията.

След подновяването на играта О’Съливан направи 5:0 с още един фрейм, решен на последната розова, преди 25-годишният Хъ да открие сметката си в шестия фрейм, а след това да удвои актива си благодарение на серия от 77 точки в седмия.

Но точно когато започваше да набира известен ритъм, играта на Хъ беше прекъсната, след като допусна ранна грешка в осмия фрейм. Серия от 52 точки помогна на О’Съливан да поведе с 6:2, а след това класически брейк от 86 – изграден почти изцяло с розови – му върна аванс от пет фрейма.

При завръщането си на следващия следобед, вече с различна щека, тъй като предпочитал върха ѝ, О’Съливан не загуби време, за да довърши мача. Той направи 62 точки по пътя към спечелването на десетия фрейм, а след това приключи в стил виртуоз с два поредни сенчъри брейка от 113 и 100 точки.

О’Съливан стана 13-тият поставен играч, който печели в първия кръг от 13 завършили мача досега на Световното първенство през 2026 година, и така подготви апетитния сблъсък тип „Ел Класико“ с Хигинс, който е насрочен за събота вечер (21:00 часа), неделя вечер (21:00) и понеделник следобед (15:00). Двубоят ще се играе във формат до 13 спечелени фрейма от максимум 25.

Това ще бъде седмата им среща на най-голямата сцена в снукъра, като балансът помежду им в момента е 3:3. О’Съливан спечели последния им мач в полуфиналите през 2022 година, а след това стигна и до седмата си световна титла. Първата му световна титла пък дойде преди 25 години, когато победи именно Хигинс във финала.

О’Съливан и Хигинс не са се срещали в професионалния тур от повече от две години, като Рони е спечелил последните им три двубоя. Наскоро обаче те играха във финала на The John Virgo Trophy – непрофесионален турнир – в Гофс, Килдеър, Ирландия, където О’Съливан спечели с 6:0 във формат с ограничено време.

Това е рекордният 30-и път, в който О’Съливан достига до осминафиналите на Световното първенство по снукър. Само четири пъти в кариерата си той не е успявал да преодолее първото препятствие в Крусибъл: през 1993 година срещу Алън Макманъс, през 2000 срещу Дейвид Грей, през 2003 срещу Марко Фу и през 2019 срещу Джеймс Кейхил.