  3. Потенциалният заместник на Бастони каза "да" на Интер

Потенциалният заместник на Бастони каза "да" на Интер

  • 23 апр 2026 | 16:16
Потенциалният заместник на Бастони каза "да" на Интер

Лидерът в Серия "А" Интер постигна съгласие за трансфер със защитника на Сасуоло Тарик Мухаремович, който евентуално трябва да замени Алесандро Бастони, пише вестник "Гадзето дело Спорт".

"Нерадзурите" смятат да предложат на босненския защитник договор за пет години, като остава да се разберат за окончателния му трансфер с неговия клуб. Оттам обаче чакат интерес към Мухаремович и от клубове от Премиър лийг, тъй като по този начин цената му рязко ще скочи.

Босненският национал преди това беше собственост на Ювентус, като в момента, в който клубът го продаде на Сасуоло, запази 50% от правата му. Така половината трансферна сума за 23-годишния бранител ще я прибере големият съперник на Интер.

Междувременно, според "Мундо Депортиво" Бастони е готов да намали заплатата си, за да улесни възможното си преминаване в Барселона.

Снимки: Gettyimages

