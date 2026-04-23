Потенциалният заместник на Бастони каза "да" на Интер

Лидерът в Серия "А" Интер постигна съгласие за трансфер със защитника на Сасуоло Тарик Мухаремович, който евентуално трябва да замени Алесандро Бастони, пише вестник "Гадзето дело Спорт".

"Нерадзурите" смятат да предложат на босненския защитник договор за пет години, като остава да се разберат за окончателния му трансфер с неговия клуб. Оттам обаче чакат интерес към Мухаремович и от клубове от Премиър лийг, тъй като по този начин цената му рязко ще скочи.

🔥 In recent days, Inter have taken pole position to get Tarik Muharemović from Sassuolo!



The Nerazzurri and the entourage of the 2003-born defender have reached a preliminary agreement on the length and financial terms of the contract. Now they need to find a deal with…

Босненският национал преди това беше собственост на Ювентус, като в момента, в който клубът го продаде на Сасуоло, запази 50% от правата му. Така половината трансферна сума за 23-годишния бранител ще я прибере големият съперник на Интер.

🚨 Alessandro Bastoni has made his stance CLEAR: it’s Barcelona or NOTHING. 🇮🇹



The Inter defender is REJECTING Premier League interest despite approaches from top clubs, making Barça his ONLY priority if he leaves.



Bastoni has already told his agents he will STAY at Inter until…

Междувременно, според "Мундо Депортиво" Бастони е готов да намали заплатата си, за да улесни възможното си преминаване в Барселона.

