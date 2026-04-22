Фабрегас: Трябва да сме горди, а не да се ядосваме

Старши треньорът на Комо Франсеск Фабрегас не отправи критики към отбора си за изпуснатата победа срещу Интер в реванша от полуфиналите за Купата на Италия (2:3).

Комо водеше с 2:0 до 69-ата минута, но след това Хакан Чалханоолу отбеляза два гола след асистенции на Петър Сучич, а в 89-ата минута самият той асистира на хърватина за победното попадение.

Магически обрат доближи Интер до мечтания дубъл

„Допуснатият гол промени малко ситуацията, въпреки че си спомням и шанса на Диао. Знам откъде тръгнахме по този път, а сега се борим за място на финала за Купата на Италия и на два пъти бяхме близо до победа над Интер. Това е много приятно“, заяви испанският специалист.

„Спокоен съм. Знаех, че момчетата ми ще изиграят страхотен мач. Наистина се гордея с тях. Знам кои са, откъде са започнали и къде се намират сега по своя път. Играхме срещу отбор, който играе в този състав от много години и печели Скудетото. Миналата година стигнаха до финала на Шампионската лига“, добави фабрегас.

Киву: Само луд отбор като Интер може да победи Комо два пъти за 10 дни

„Трябва да продължим да работим. Разбира се, разочарован съм. Бях разстроен и след мача със Сасуоло в петък. Печелил съм много и съм губил много. Също така се уча много по отношение на комуникацията след мачовете. Нещо не ни достигна, но можем само да се гордеем с тази игра – великолепно представяне и мисля, че би било грешно да се ядосваме днес“, коментира бившият испански национал.

„На това ниво малките детайли са решаващи. Остават ни пет мача в първенството и не можем да си позволим да грешим“, завърши той.

Снимки: Gettyimages