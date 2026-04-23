Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  Интер не възнамерява да се разделя с Чалханоолу

Интер не възнамерява да се разделя с Чалханоолу

  23 апр 2026 | 13:28
  • 262
  • 0

Бъдещето на Хакан Чалханоолу в Интер е изяснено, поне в краткосрочен план, тъй като италианският клуб е решил да задържи турския халф за сезон 2026/27, въпреки че не успя да се споразумее за удължаване на договора на 32-годишния футболист, пише вестник Corriere dello Sport.

Настоящият контракт на Чалханоглу с Интер изтича през 2027 година, а ситуацията към момента може да се счита за компромисна. Полузащитникът се надяваше да удължи престоя си при условия, равни или по-добри от сегашната му заплата от 6.5 милиона евро на сезон, но това се оказа невъзможно. Вместо да позволят ситуацията да се превърне в открит конфликт, двете страни се споразумяха да продължат както досега, като опитният полузащитник ще изпълни договора си и възможността за по-дългосрочно споразумение ще остане отворена, ако обстоятелствата се променят, включително потенциалната готовност на играча да приеме намалена заплата.

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву смята Чалханоолу за незаменим за проекта си и ясно е изразил чувствата си пред ръководството на клуба. Въпреки че е пропуснал 13 мача през настоящия сезон поради контузии, халфът е допринесъл с 12 гола и 7 асистенции.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Винисиус и Ендрик не искат Неймар на Световното

Винисиус и Ендрик не искат Неймар на Световното

  • 23 апр 2026 | 07:56
  • 3550
  • 7
Атлетико Мадрид следи Николо Фаджоли

Атлетико Мадрид следи Николо Фаджоли

  • 23 апр 2026 | 07:32
  • 1603
  • 0
Барселона зачеркна няколко трансферни цели за лятото

Барселона зачеркна няколко трансферни цели за лятото

  • 23 апр 2026 | 07:05
  • 3912
  • 0
Реал Мадрид определи приоритетите си за лятото

Реал Мадрид определи приоритетите си за лятото

  • 23 апр 2026 | 06:36
  • 4016
  • 4
Байерн (Мюнхен) набеляза потенциален заместник на Нойер

Байерн (Мюнхен) набеляза потенциален заместник на Нойер

  • 23 апр 2026 | 06:08
  • 4641
  • 0
ПСЖ набеляза португалец за заместник на Витиня

ПСЖ набеляза португалец за заместник на Витиня

  • 23 апр 2026 | 05:20
  • 4153
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

  • 23 апр 2026 | 13:15
  • 6959
  • 13
Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

  • 23 апр 2026 | 11:52
  • 11239
  • 11
Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

  • 23 апр 2026 | 10:14
  • 19607
  • 25
Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

  • 23 апр 2026 | 12:16
  • 4746
  • 4
50 дни преди Мондиала: Ламин Ямал е с разкъсано сухожилие

50 дни преди Мондиала: Ламин Ямал е с разкъсано сухожилие

  • 23 апр 2026 | 09:52
  • 14783
  • 30
Асен Златев пред Sportal.bg: Работата на федерацията се осъществява на авариен режим

Асен Златев пред Sportal.bg: Работата на федерацията се осъществява на авариен режим

  • 23 апр 2026 | 12:48
  • 1953
  • 0