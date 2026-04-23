Интер не възнамерява да се разделя с Чалханоолу

Бъдещето на Хакан Чалханоолу в Интер е изяснено, поне в краткосрочен план, тъй като италианският клуб е решил да задържи турския халф за сезон 2026/27, въпреки че не успя да се споразумее за удължаване на договора на 32-годишния футболист, пише вестник Corriere dello Sport.
Настоящият контракт на Чалханоглу с Интер изтича през 2027 година, а ситуацията към момента може да се счита за компромисна. Полузащитникът се надяваше да удължи престоя си при условия, равни или по-добри от сегашната му заплата от 6.5 милиона евро на сезон, но това се оказа невъзможно. Вместо да позволят ситуацията да се превърне в открит конфликт, двете страни се споразумяха да продължат както досега, като опитният полузащитник ще изпълни договора си и възможността за по-дългосрочно споразумение ще остане отворена, ако обстоятелствата се променят, включително потенциалната готовност на играча да приеме намалена заплата.
Старши треньорът на Интер Кристиан Киву смята Чалханоолу за незаменим за проекта си и ясно е изразил чувствата си пред ръководството на клуба. Въпреки че е пропуснал 13 мача през настоящия сезон поради контузии, халфът е допринесъл с 12 гола и 7 асистенции.
