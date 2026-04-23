Интер не възнамерява да се разделя с Чалханоолу

Бъдещето на Хакан Чалханоолу в Интер е изяснено, поне в краткосрочен план, тъй като италианският клуб е решил да задържи турския халф за сезон 2026/27, въпреки че не успя да се споразумее за удължаване на договора на 32-годишния футболист, пише вестник Corriere dello Sport.

Настоящият контракт на Чалханоглу с Интер изтича през 2027 година, а ситуацията към момента може да се счита за компромисна. Полузащитникът се надяваше да удължи престоя си при условия, равни или по-добри от сегашната му заплата от 6.5 милиона евро на сезон, но това се оказа невъзможно. Вместо да позволят ситуацията да се превърне в открит конфликт, двете страни се споразумяха да продължат както досега, като опитният полузащитник ще изпълни договора си и възможността за по-дългосрочно споразумение ще остане отворена, ако обстоятелствата се променят, включително потенциалната готовност на играча да приеме намалена заплата.

🚨🇹🇷 Inter and Hakan Çalhanoglu plan has not changed, the intention is to continue together next season.



As exclusively revealed by his agent last week, Çalha’s ready to stay and Inter also want him to continue.



Contract topic (expiring in June 2027) to be discussed later on. pic.twitter.com/jda4As9Lai — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2026

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву смята Чалханоолу за незаменим за проекта си и ясно е изразил чувствата си пред ръководството на клуба. Въпреки че е пропуснал 13 мача през настоящия сезон поради контузии, халфът е допринесъл с 12 гола и 7 асистенции.

Снимки: Gettyimages