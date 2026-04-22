Героят за Интер Сучич: На почивката Киву ни каза да сме по-бързи и агресивни

Хърватинът Петър Сучич стана герой за Интер при паметния обрат срещу Комо за Купата на Италия снощи. Халфът се появи в игра в 60-ата минута и бе ключов за триумфа на "нерадзурите". Той се отличи с гол и две асистенции, като отборът му губеше на почивката с 0:2, но стигна до 3:2 и продължава към финала на турнира, където се спори за трофея.
"Това, което стана в съблекалнята на почивката, остава там. Но стана въпрос и за нашия характер. Знаехме, че можем да го направим. Треньорът ни каза, че трябва да бъдем по-бързи и по-агресивни и точно така стана", заяви Сучич след мача.
"Щастлив съм за победата, никога не е лесно да играеш срещу Комо. Направихме обрат срещу тях и за първенството. След първия ни гол всичко се нареди за нас. Не е лесно да тръгнем от пасив от две попадения. Отново показахме характер и манталитет", радва се той.
Петър Сучич е на трети финал за национална купа, като до момента е печелил в Босна и Херцеговина с Зрински Мостар и в Хърватия с Динамо (Загреб).
