Героят за Интер Сучич: На почивката Киву ни каза да сме по-бързи и агресивни

Хърватинът Петър Сучич стана герой за Интер при паметния обрат срещу Комо за Купата на Италия снощи. Халфът се появи в игра в 60-ата минута и бе ключов за триумфа на "нерадзурите". Той се отличи с гол и две асистенции, като отборът му губеше на почивката с 0:2, но стигна до 3:2 и продължава към финала на турнира, където се спори за трофея.

"Това, което стана в съблекалнята на почивката, остава там. Но стана въпрос и за нашия характер. Знаехме, че можем да го направим. Треньорът ни каза, че трябва да бъдем по-бързи и по-агресивни и точно така стана", заяви Сучич след мача.

What is it with Croatian midfielders?



When Petar Sucic (22) came on yesterday in the 60th minute, Inter were losing to Como 2-0



By the time the full whistle was blown, Inter had turned it around to win 3-2



Sucic in those 40 minutes:



1 goal

2 assists

— beyond90 (@beyond90ftbl) April 22, 2026

"Щастлив съм за победата, никога не е лесно да играеш срещу Комо. Направихме обрат срещу тях и за първенството. След първия ни гол всичко се нареди за нас. Не е лесно да тръгнем от пасив от две попадения. Отново показахме характер и манталитет", радва се той.

Петър Сучич е на трети финал за национална купа, като до момента е печелил в Босна и Херцеговина с Зрински Мостар и в Хърватия с Динамо (Загреб).

Снимки: Imago