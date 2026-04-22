Героят за Интер Сучич: На почивката Киву ни каза да сме по-бързи и агресивни

  • 22 апр 2026 | 12:27
Хърватинът Петър Сучич стана герой за Интер при паметния обрат срещу Комо за Купата на Италия снощи. Халфът се появи в игра в 60-ата минута и бе ключов за триумфа на "нерадзурите". Той се отличи с гол и две асистенции, като отборът му губеше на почивката с 0:2, но стигна до 3:2 и продължава към финала на турнира, където се спори за трофея.

Киву: Само луд отбор като Интер може да победи Комо два пъти за 10 дни

"Това, което стана в съблекалнята на почивката, остава там. Но стана въпрос и за нашия характер. Знаехме, че можем да го направим. Треньорът ни каза, че трябва да бъдем по-бързи и по-агресивни и точно така стана", заяви Сучич след мача.

"Щастлив съм за победата, никога не е лесно да играеш срещу Комо. Направихме обрат срещу тях и за първенството. След първия ни гол всичко се нареди за нас. Не е лесно да тръгнем от пасив от две попадения. Отново показахме характер и манталитет", радва се той.

Петър Сучич е на трети финал за национална купа, като до момента е печелил в Босна и Херцеговина с Зрински Мостар и в Хърватия с Динамо (Загреб).

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Байерн атакува поредната си цел през сезона

Байерн атакува поредната си цел през сезона

  • 22 апр 2026 | 07:40
  • 3634
  • 0
ПСЖ не може да си позволи нова грешна стъпка в Лига 1

ПСЖ не може да си позволи нова грешна стъпка в Лига 1

  • 22 апр 2026 | 07:20
  • 1729
  • 0
Барселона не смята да отпуска газта в Ла Лига

Барселона не смята да отпуска газта в Ла Лига

  • 22 апр 2026 | 07:00
  • 4403
  • 6
Манчестър Сити едва ли ще даде шанс на отчаяния Бърнли

Манчестър Сити едва ли ще даде шанс на отчаяния Бърнли

  • 22 апр 2026 | 06:40
  • 5387
  • 3
Аталанта и Лацио ще определят втория финалист за Купата на Италия

Аталанта и Лацио ще определят втория финалист за Купата на Италия

  • 22 апр 2026 | 06:20
  • 1394
  • 1
Порто е амбициран за дубъл, но Спортинг има преднина

Порто е амбициран за дубъл, но Спортинг има преднина

  • 22 апр 2026 | 06:00
  • 2242
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Оспорван дуел в Кърджали

Оспорван дуел в Кърджали

  • 22 апр 2026 | 08:00
  • 7326
  • 5
Логично: Избраха Карлос Насар за №1 на Европа

Логично: Избраха Карлос Насар за №1 на Европа

  • 22 апр 2026 | 09:47
  • 7314
  • 0
Григор Димитров срещу квалификант от Парагвай на старта в Мадрид

Григор Димитров срещу квалификант от Парагвай на старта в Мадрид

  • 22 апр 2026 | 12:22
  • 2235
  • 0
Сектор "Г": В събота предстои още по-тежък сблъсък, натискайте билетите!

Сектор "Г": В събота предстои още по-тежък сблъсък, натискайте билетите!

  • 22 апр 2026 | 11:38
  • 5367
  • 30
Манчестър Сити едва ли ще даде шанс на отчаяния Бърнли

Манчестър Сити едва ли ще даде шанс на отчаяния Бърнли

  • 22 апр 2026 | 06:40
  • 5387
  • 3
Барселона не смята да отпуска газта в Ла Лига

Барселона не смята да отпуска газта в Ла Лига

  • 22 апр 2026 | 07:00
  • 4403
  • 6