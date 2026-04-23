Финалист в Шампионската лига с Борусия (Д) поема Атлетик Билбао от новия сезон

Атлетик Билбао вече се е разбрал с новия си треньор за следващата кампания. Според информация на „El Correo“, потвърдена и от „Мундо Депортиво", президентът на баските Йон Уриарте и новият борд на директорите са се спрели на бившия треньор на Борусия (Дортмунд) Един Терзич.

Германският специалист, който през 2024 г. достигна финала в Шампионската лига с "жълто-черните", загубен от Реал Мадрид с 0:2, ще наследи Ернесто Валверде, който на 20 март обяви, че напуска клуба след края на сезона.

🚨🇩🇪 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Edin Terzic will become the new manager of Athletic Club. He will join them when Ernesto Valverde leaves at the end of the season, reports @deia_eus. ✅🔴⚪️ pic.twitter.com/8qRSa9txMp — EuroFoot (@eurofootcom) April 23, 2026

Първоначално всички очакваха изборът да падне върху Андони Ираола, бивш играч на „лъвовете“, чийто договор с Борнемут изтича и няма да бъде подновен. Скоро обаче вниманието се насочи към 43-годишния германски специалист, който явно ще е наследникът на Валверде.

Former Borussia Dortmund coach Edin Terzic will take over Athletic Bilbao in the summer. An agreement has been reached.



През сезон 2022/23 Терзич изведе Борусия до второто място в Бундеслигата, борейки се за титлата с Байерн (Мюнхен) до последния кръг. Той също така спечели Купата на Германия и достигна вече споменатия финал на същия турнир през 2024 г. През лятото на същата година Терзич се раздели с Дортмунд.

Клубната легенда Ернесто Валверде пък оставя след себе си редица успехи, включително спечелването на Купата на краля на 6 април 2024 г. и последователни класирания за Лига Европа и Шампионската лига.