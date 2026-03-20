Ернесто Валверде си тръгва, Атлетик Билбао с нов треньор от лятото

  • 20 март 2026 | 14:49
Ернесто Валверде, легенда на Атлетик Билбао и като футболист, и като треньор, обяви, че няма да продължи да води тима и през следващия сезон. Специалистът ще се оттегли от поста, който заема в четвърти пореден сезон.

Решението не е изненадващо, защото по принцип договорът му и без това изтичаше в края на кампанията. В последните си медийни изяви Валверде често беше питан по темата, но винаги избягваше въпроси, свързани с бъдещето му. „Това е решение, което обмислям от известно време и е обсъдено с клуба“, споделя специалистът.

Президентът на клуба Уриарте се е опитал с всички средства да убеди „Чингури“ (прякорът на Валверде), с когото работи през последните четири години, но без успех. Спортният директор Микел Гонсалес наскоро обяви, че в следващите седмици ще разговарят с Валверде, за да определят бъдещето.

Според информация на “Ас” предпочитаният кандидат за нов треньор е Един Терзич. 43-годишният германски треньор и бивш футболист води Борусия (Дортмунд) в два периода и е спечели Купата на Германия.

Валверде си тръгва след десет години като треньор на „червено-белите“, разпределени в три периода – един от две и два от по четири години. Под негово ръководство отборът спечели Суперкупата на Испания (2015), Купата на краля (2024) и се класира два пъти за Шампионската лига (2014 и 2025).

„Остават десет мача, в които имаме много за спечелване. Предстои да ти организираме изпращане, каквото заслужаваш, мистър“, се казва в прощалното съобщение на Атлетик.

Като треньор Валверде има 494 мача начело на тима и е напът да достигне невероятната цифра от 500. Като играч той прекарва шест сезона в клуба, записвайки 188 двубоя.

Преди да се завърне в Билбао през 2022, наставникът беше начело на Барселона от 1 юли 2017 г. до 13 януари 2020 г.

Още от Футбол свят

Собствениците на Ливърпул изглежда са се отказали от идеята да купуват други клубове

Собствениците на Ливърпул изглежда са се отказали от идеята да купуват други клубове

  • 20 март 2026 | 11:22
  • 3136
  • 0
Действащ испански съдия обвини Реал Мадрид в натиск

Действащ испански съдия обвини Реал Мадрид в натиск

  • 20 март 2026 | 11:04
  • 5276
  • 0
Интер изглежда печели битката за вратаря на Тотнъм

Интер изглежда печели битката за вратаря на Тотнъм

  • 20 март 2026 | 10:10
  • 2870
  • 0
Манчестър Юнайтед твърдо отказва новото предложение на Барселона за Рашфорд

Манчестър Юнайтед твърдо отказва новото предложение на Барселона за Рашфорд

  • 20 март 2026 | 09:41
  • 14678
  • 6
Ювентус отново ще се пробва за Зиркзее

Ювентус отново ще се пробва за Зиркзее

  • 20 март 2026 | 07:56
  • 1256
  • 2
Бъдещето на Росиниър остава под въпрос, Челси разглежда трима потенциални заместници

Бъдещето на Росиниър остава под въпрос, Челси разглежда трима потенциални заместници

  • 20 март 2026 | 07:24
  • 2840
  • 0
Виж всички

ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

  • 20 март 2026 | 14:06
  • 24879
  • 85
Георги Иванов: Законът за футболното хулиганство потъна в нищото

Георги Иванов: Законът за футболното хулиганство потъна в нищото

  • 20 март 2026 | 15:19
  • 3385
  • 5
Двама национали отказаха да летят за Индонезия и отпаднаха от състава на България

Двама национали отказаха да летят за Индонезия и отпаднаха от състава на България

  • 20 март 2026 | 15:18
  • 8081
  • 10
Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

  • 20 март 2026 | 15:14
  • 10630
  • 5
Насар с ексклузивно интервю пред Sportal.bg: Ще дам всичко, за да чуете отново "Мила Родино"

Насар с ексклузивно интервю пред Sportal.bg: Ще дам всичко, за да чуете отново "Мила Родино"

  • 20 март 2026 | 13:40
  • 4150
  • 2
Тухел повика 35 играчи, сред които Магуайър и Томори, но не и Александър-Арнолд

Тухел повика 35 играчи, сред които Магуайър и Томори, но не и Александър-Арнолд

  • 20 март 2026 | 12:34
  • 5561
  • 0