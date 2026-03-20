Ернесто Валверде си тръгва, Атлетик Билбао с нов треньор от лятото

Ернесто Валверде, легенда на Атлетик Билбао и като футболист, и като треньор, обяви, че няма да продължи да води тима и през следващия сезон. Специалистът ще се оттегли от поста, който заема в четвърти пореден сезон.

"It’s a decision which I’ve come to over time and which has been agreed with the club."



"There are ten games left and we have a lot to gain."



We'll give you a proper send-off soon, Gaffer! — Athletic Club (@Athletic_en) March 20, 2026

Решението не е изненадващо, защото по принцип договорът му и без това изтичаше в края на кампанията. В последните си медийни изяви Валверде често беше питан по темата, но винаги избягваше въпроси, свързани с бъдещето му. „Това е решение, което обмислям от известно време и е обсъдено с клуба“, споделя специалистът.

Президентът на клуба Уриарте се е опитал с всички средства да убеди „Чингури“ (прякорът на Валверде), с когото работи през последните четири години, но без успех. Спортният директор Микел Гонсалес наскоро обяви, че в следващите седмици ще разговарят с Валверде, за да определят бъдещето.

Според информация на “Ас” предпочитаният кандидат за нов треньор е Един Терзич. 43-годишният германски треньор и бивш футболист води Борусия (Дортмунд) в два периода и е спечели Купата на Германия.

Валверде си тръгва след десет години като треньор на „червено-белите“, разпределени в три периода – един от две и два от по четири години. Под негово ръководство отборът спечели Суперкупата на Испания (2015), Купата на краля (2024) и се класира два пъти за Шампионската лига (2014 и 2025).

„Остават десет мача, в които имаме много за спечелване. Предстои да ти организираме изпращане, каквото заслужаваш, мистър“, се казва в прощалното съобщение на Атлетик.

Като треньор Валверде има 494 мача начело на тима и е напът да достигне невероятната цифра от 500. Като играч той прекарва шест сезона в клуба, записвайки 188 двубоя.

Преди да се завърне в Билбао през 2022, наставникът беше начело на Барселона от 1 юли 2017 г. до 13 януари 2020 г.