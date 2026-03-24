Изненадващ кандидат за заместник на Валверде в Атлетик Билбао

Синя доминация: Бала №1 за февруари, Костадинов - играч на 26-ия кръг
  • 24 март 2026 | 11:42
Бившият мениджър на Борусия Дортмунд Един Терзич е един от основните кандидати за нов треньор на Атлетик Билбао, изненадващо съобщават източници в Германия и Испания. 43-годишният бивш наставник на германския гранд отказа предложения на Монако, Уест Хам и Реал Сосиедад в последно време, но е бил силно заинтригуван от възможността да поеме баския тим и в момента двете страни водят разговори. Терзич бе дългогодишен анализатор в Борусия Дортмунд по времето на Юрген Клоп, а застана начело на отбора през 2022 година и бе начело в разстояние на два сезона, печелейки Купата на Германия и достигайки до финал в Шампионската лига.

Ернесто Валверде си тръгва, Атлетик Билбао с нов треньор от лятото
Ернесто Валверде си тръгва, Атлетик Билбао с нов треньор от лятото

От Атлетик Билбао правят противоречив сезон и в момента заемат деветата позиция в клсирането с 38 точки. Настоящият наставник на тима Ернесто Валверде ще напусне след края на сезона, когато изтича настоящото му споразумение. Той обяви голямата новина на 20 март в официално обръщение в каналите на клуба, споделяйки, че това решение е нещо, което е обмислял от дълго време. Валверде изведе баските от исторически триумф в Купата на краля през сезон 2023/24, прекъсвайки 40-годишно чакане за трофей на “Сан Мамес”.

Още от Футбол свят

Винисиус не е пропуснал да се заяде и със сина на Симеоне по време на мадридското дерби

Винисиус не е пропуснал да се заяде и със сина на Симеоне по време на мадридското дерби

  • 24 март 2026 | 11:12
  • 1858
  • 0
Завърза се сериозен спор между ПСЖ и Ланс във Франция, решението ще е на местната федерация

Завърза се сериозен спор между ПСЖ и Ланс във Франция, решението ще е на местната федерация

  • 24 март 2026 | 10:52
  • 814
  • 0
Рома може да изпусне турски национал без пари

Рома може да изпусне турски национал без пари

  • 24 март 2026 | 10:17
  • 1086
  • 0
Суперкомпютър предвиди: Тотнъм все пак ще се спаси, Уест Хам ще изпадне, а Груев и Лийдс ще ни радват отново в Премиър лийг

Суперкомпютър предвиди: Тотнъм все пак ще се спаси, Уест Хам ще изпадне, а Груев и Лийдс ще ни радват отново в Премиър лийг

  • 24 март 2026 | 09:42
  • 2714
  • 6
Интер се прицели в халф на Челси

Интер се прицели в халф на Челси

  • 24 март 2026 | 07:53
  • 1386
  • 1
Роберто Де Дзерби е готов да поеме Тотнъм, ако клубът не изпадне

Роберто Де Дзерби е готов да поеме Тотнъм, ако клубът не изпадне

  • 24 март 2026 | 07:28
  • 2077
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо! Бала и Костадинов обраха индивидуалните награди

Гледайте на живо! Бала и Костадинов обраха индивидуалните награди

  • 24 март 2026 | 11:32
  • 1955
  • 7
Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

Стилиян Петров пристига в Бургас, за да обяви голяма новина

  • 24 март 2026 | 11:09
  • 6405
  • 2
Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

  • 24 март 2026 | 09:54
  • 4543
  • 8
Калоян Божков преди евроквалификациите: Не сме фаворити, но можем да изненадаме

Калоян Божков преди евроквалификациите: Не сме фаворити, но можем да изненадаме

  • 24 март 2026 | 08:58
  • 3718
  • 3
Тежко гостуване за Везенков и компания в Евролигата тази вечер

Тежко гостуване за Везенков и компания в Евролигата тази вечер

  • 24 март 2026 | 07:11
  • 4296
  • 6
Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

Огромна порция страхотни двубои ни очакват в поредния кръг на Евролигата

  • 24 март 2026 | 07:38
  • 3133
  • 0