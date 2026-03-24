Изненадващ кандидат за заместник на Валверде в Атлетик Билбао

Бившият мениджър на Борусия Дортмунд Един Терзич е един от основните кандидати за нов треньор на Атлетик Билбао, изненадващо съобщават източници в Германия и Испания. 43-годишният бивш наставник на германския гранд отказа предложения на Монако, Уест Хам и Реал Сосиедад в последно време, но е бил силно заинтригуван от възможността да поеме баския тим и в момента двете страни водят разговори. Терзич бе дългогодишен анализатор в Борусия Дортмунд по времето на Юрген Клоп, а застана начело на отбора през 2022 година и бе начело в разстояние на два сезона, печелейки Купата на Германия и достигайки до финал в Шампионската лига.

От Атлетик Билбао правят противоречив сезон и в момента заемат деветата позиция в клсирането с 38 точки. Настоящият наставник на тима Ернесто Валверде ще напусне след края на сезона, когато изтича настоящото му споразумение. Той обяви голямата новина на 20 март в официално обръщение в каналите на клуба, споделяйки, че това решение е нещо, което е обмислял от дълго време. Валверде изведе баските от исторически триумф в Купата на краля през сезон 2023/24, прекъсвайки 40-годишно чакане за трофей на “Сан Мамес”.

Снимки: Gettyimages