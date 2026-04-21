Вратарят на Атлетик Билбао показа защо е титуляр за Испания

Непостоянният през сезона Атлетик Билбао спечели изключително важна победа с 1:0 над Осасуна у дома в мач от 32-рия кръг на Ла Лига. Успехът е поредна крачка към евентуално участие на “лъвовете” в евротурнирите, независимо че те вече имат 15 загуби на сметката си в първенството. Горка Гурусета реализира гола в 16-ата минута, но героят беше друг - Унай Симон.

Титулярният вратар на Испания отрази дузпа, изпълнена от Анте Будимир в 57-ата минута. Освен това Симон реагира впечатляващо при друг изстрел на Будимир в 76-ата, което е сред кандидатите за спасяване на сезона.

Изобщо второто полувреме мина главно в половината и пред вратата на Атлетик, но домакините удържаха. Даже в последните секунди те бяха с човек по-малко, след като халфът Микел Яурегизар беше изгонен за втори жълт картон.

С тази си загуба Осасуна беше задминат в класирането точно от отбора от Билбао.