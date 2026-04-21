  Вратарят на Атлетик Билбао показа защо е титуляр за Испания

Вратарят на Атлетик Билбао показа защо е титуляр за Испания

  • 21 апр 2026 | 22:26
Вратарят на Атлетик Билбао показа защо е титуляр за Испания

Непостоянният през сезона Атлетик Билбао спечели изключително важна победа с 1:0 над Осасуна у дома в мач от 32-рия кръг на Ла Лига. Успехът е поредна крачка към евентуално участие на “лъвовете” в евротурнирите, независимо че те вече имат 15 загуби на сметката си в първенството. Горка Гурусета реализира гола в 16-ата минута, но героят беше друг - Унай Симон.

Титулярният вратар на Испания отрази дузпа, изпълнена от Анте Будимир в 57-ата минута. Освен това Симон реагира впечатляващо при друг изстрел на Будимир в 76-ата, което е сред кандидатите за спасяване на сезона.

Изобщо второто полувреме мина главно в половината и пред вратата на Атлетик, но домакините удържаха. Даже в последните секунди те бяха с човек по-малко, след като халфът Микел Яурегизар беше изгонен за втори жълт картон.

С тази си загуба Осасуна беше задминат в класирането точно от отбора от Билбао.

Калафиори остава под въпрос за домакинството на Арсаенал срещу Нюкасъл

Интер 2:2 Комо, втори гол на Чалханоолу

Брайтън 2:0 Челси, Гарначо бе близо до гол

Реал Мадрид 1:0 Алавес, игра след почивката

В Англия твърдят, че Ман Юнайтед може да измъкне Чуамени от Реал Мадрид

Бивш треньор на ЦСКА изгоря за седем мача

Тотална доминация и обрат на ЦСКА за 180 секунди срещу Лудогорец, два червени картона и масово меле в Разград

Янев със силни думи: Феновете са нашият наркотик! Насреща имат хора, готови да умрат за тях

Реал Мадрид 2:0 Алавес, Винисиус заби втория

Брайтън 2:0 Челси, Гарначо бе близо до гол

Интер 2:2 Комо, втори гол на Чалханоолу

Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

