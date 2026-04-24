Беершот стигна до добър резултат по пътя към елита, но без Еди Йорданов

Едисон Йорданов за пореден път не игра за Беершот, който направи 1:1 като гост на Патро Айсден в среща от плейофите за изкачване в белгийската Юпилер Про Лига.

В редовния сезон Беершот финишира на трето място в Чалънджър Про Лига, а Патро Айсден остана шести. Крайният победител от четвъртфиналния плейоф ще се определи в две срещи.

Гостите от Антверп имаха огромно териториално надмощие, като притежаваха топката в 78% от игровото време. Те обаче се оказаха догонващи след гол на Джордан Ренсон в 18-ата минута. Беершот изравни чак в добавеното време с попадение на резервата Енсар Брахич.

В другата среща днес Ломел разгроми РФК Лиеж с 3:0.