Отборът на Еди Йорданов с важна победа като гост

Беершот продължава надпреварата за за промоция в елита на белгийския футбол. Тимът на Едисон Йорданов спечели с 2:1 гостуването си на Лиерс и заема трето място в класирането на Чалънджър Про Лига.

Йорданов пропусна двубоя, но Беершот стигна до трите точки, след като в предишните си два мача направи нулеви равенства и изостана от втория в подреждането Кортрийк.

Даан де Пойтер вкара гола за Лиерс в 13-тата минута, но гостите осъществиха пълен обрат с попадения на Глен Клаес (40') и Арнолд Вула (84'). Преди това Вула пропусна и дузпа.

Водач в класирането е Беверен с 57 точки, Кортрийк има 48, а Беершот е с 41. В следващия кръг отборът от Антверп ще гостува на Брюж U23.