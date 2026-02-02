Популярни
  • 2 фев 2026 | 01:55
Отборът на Еди Йорданов с важна победа като гост

Беершот продължава надпреварата за за промоция в елита на белгийския футбол. Тимът на Едисон Йорданов спечели с 2:1 гостуването си на Лиерс и заема трето място в класирането на Чалънджър Про Лига.

Йорданов пропусна двубоя, но Беершот стигна до трите точки, след като в предишните си два мача направи нулеви равенства и изостана от втория в подреждането Кортрийк.

Даан де Пойтер вкара гола за Лиерс в 13-тата минута, но гостите осъществиха пълен обрат с попадения на Глен Клаес (40') и Арнолд Вула (84'). Преди това Вула пропусна и дузпа.

Водач в класирането е Беверен с 57 точки, Кортрийк има 48, а Беершот е с 41. В следващия кръг отборът от Антверп ще гостува на Брюж U23.

