Беершот завърши редовния сезон с победа срещу пряк конкурент

Едисон Йорданов не беше в групата на Беершот за двубоя срещу Ломел от последния 34-ти кръг на редовния сезон в белгийската Чалънджър Про Лига. Тимът на бившия български национал заема трето място в класирането и ще участва в първата шестица на плейофите.

Беершот откри резултата още в 6-ата минута с гол от дузпа на Бас ван ден Ейден. Гостите изравниха в края на полувремето също от наказателен удар, изпълнен от Ралф Сьонтиенс.

В 52-рата минута японският ветеран Генки Харагучи подаде на Глен Клаес и той донесе победата на домакините от Антверп.

Убедителен водач в класирането е Беверен с 88 точки, следван от Кортрийк с 67. Ломел е на трета позиция с 53 точки.