  3. Карлос Насар атакува отново върха на Европа

  • 24 апр 2026 | 08:00
Карлос Насар излиза в битка за четвъртата си европейска титла във вдигането на тежести. Родният феномен в щангите влиза в борба за златото в категория до 94 килограма на шампионата на Стария континент в Батуми. Състезанието е с начален час 15:00.

Има ли кой да притесни Карлос Насар на Европейското?

Предварителните очаквания са, че олимпийският шампион няма да има проблеми да вземе златото, като зявките записани в стартовия лист сочат, че българинът е дал 390 килограма двубой, което с десет повече от следващите - Ромен Имадушен от Франция и Ара Аганян от Армения. Назад във времето пък Карлос е показвал, че възможностите му са далеч над тези килограми. На световното първенство през миналата есен във Фьорде в същата категория Насар взе златото след 395 кг в двубоя при положение, че направи два неуспешни опита в изхвърлянето.

Именно в първото движение са основните амбиции на нашият представител, като в интервю за Sportal.bg Карлос заяви намерението си да атакува световния рекорд на иранеца Алиреза Моеини от 182 кг, поставен именно на шампионата в Норвегия. В изтласкването пък рекордът си е на Насар - 222 кг.

Карлос Насар: На Европейското ще атакувам световния рекорд на иранеца
Златният медалист от Париж 2024 проведе три лагера по време на подготовката си за шампионата в Батуми. Стартът бе в Девин, след което Насар и щабът му се преместиха на високопланинската база в Белмекен, а накрая слязоха на морското равнище, подобно на грузинският град домакин и завършиха цикъла на Спортпалас близо до Варна. Карлос пристигна за европейското първенство ден преди началото му - на 18 април, за да има достатъчно време за аклиматизация.

Преди няколко дни нашият тежкоатлет бе избран съвсем логично и заслужено за щангист №1 на Европа за 2025 година. Тогава Насар спечели европейската титла в категория до 96 кг на шампионата в Кишинев с убийствения двубой от 417 килограма, а след това триумфира на вече споменатото световно в Норвегия.

Логично: Избраха Карлос Насар за №1 на Европа
Карлос вече има три титли на Стария континент - през 2025 в Кишинев, 2024 в София, 2023 в Ереван, както и два сребърни медала, когато бе все още много млад - 2022 в Тирана и 2021 в Москва.

Още от Други спортове

Мария-Магдалена Кирева остана 21-ва на Европейското първенство

  • 23 апр 2026 | 21:36
Христо Христов: Моята категория ще е много интересна, старото ръководството иска само да дразни

  • 23 апр 2026 | 19:30
Карлсен посочи своя фаворит измежду Синдаров и Гукеш

  • 23 апр 2026 | 18:42
12 българи ще участват на Европейското първенство по фехтовка до 23 г.

  • 23 апр 2026 | 16:53
Над 130 колоездачи в битка за купа "Милко Димов и Илия Кръстев" в Сливен

  • 23 апр 2026 | 16:47
Асен Златев пред Sportal.bg: Работата на федерацията се осъществява на авариен режим

  • 23 апр 2026 | 12:48
Сблъсък с високо напрежение за много важни три точки дава началото на плейофите в efbet Лига

  • 24 апр 2026 | 07:40
Ще се препъне ли отново Реал Мадрид срещу Бетис?

  • 24 апр 2026 | 07:20
Монако и Барселона определят тази вечер съперника на Везенков и компания в плейофите на Евролигата

  • 24 апр 2026 | 07:00
Лошата новина за Илия Груев се потвърди, но той отсече: Ще се върна по-силен!

  • 23 апр 2026 | 20:19
Спрягат български милиардер за нов собственик на “сините”, Стефанов: Познавам го, има ресурс да издържа Левски

  • 23 апр 2026 | 18:29
