Хьогмо: Разочаровани сме! Наясно сме, че можем да спечелим в София

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо коментира причините, довели до загубата от ЦСКА (1:2) в първата полуфинална среща между двата отбора. "Орлите" допуснаха обрат в рамките на малко повече от 120 секунди, но норвежкият специалист не губи надежда, че отборът му може да продължи напред.

"Първото полувреме имахме добър потенциал, вкарахме много хубав гол. Имахме възможност да ги накажем и още, бяхме близо до това да използваме и другите си шансове. Последните 30 минути ЦСКА взе контрола. Ние имахме прекалено много разстояние между линиите. Бонман направи някои страхотни спасявания. Те вкараха два гола и го направиха, защото бяха по-добри от нас в този период.

Вкарахме само един гол. Имахме потенциал за повече попадения. Накрая позволихме на ЦСКА да се сборят и да използват празните пространства. Губихме топката прекалено лесно за нашите стандарти, когато я изнасяхме напред.

Температурата се повишаваше в последните минути с всяка изминала ситуация. Не успях да видя детайли от сблъсъците. Най-важното е да запазим фокуса си върху това, което се случва на терена.

Разочаровани сме заради резултата и това, което направихме в последните минути. Наясно сме, че можем да спечелим в София. Преди това обаче имаме друг мач за шампионата и след това ще се насочим към реванша. На полуфинал сме, имаме още един двубой. Сега гледаме към мача в първенството", каза Хьогмо.

Снимки: Борислав Трошев