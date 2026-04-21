Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец обяви организацията и мерките за сигурност преди сблъсъка с ЦСКА

Лудогорец обяви организацията и мерките за сигурност преди сблъсъка с ЦСКА

  • 21 апр 2026 | 13:26
  • 384
  • 0
Лудогорец обяви организацията и мерките за сигурност преди сблъсъка с ЦСКА
Слушай на живо
Слушай на живо: Лудогорец - ЦСКА

Лудогорец уведомява всички фенове, които ще гледат на живо днешния мач срещу ЦСКА от полуфиналите на турнира Sesame Купа на България, че стадион "Хювефарма Арена" ще отвори врати в 17:00 ч. Двубоят започва два часа по-късно - в 19:00 ч.

Клубът напомня, че днес билети се продават на билетната каса на ул. "Васил Левски", която работи от 12:00 ч. до първия съдийски сигнал, както и на клубната база от 10:00 ч. до 18:00 ч. За феновете на ЦСКА ще работи касата на сектор "Гости" от 15:00 ч. До тогава гостуващите привърженици могат да си закупят входни талони само онлайн. Феновете на "червените" ще бъдат настанени в сектор "Гости".

Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата
Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

ВАЖНО! Привърженици с фенартикули на гостуващия отбор няма да бъдат допускани в секторите с фенове на Лудогорец. Стюардите стриктно ще следят за спазването на това правило.

Лудогорец напомня, че на "Хювефарма Арена" няма да бъдат допускани лица в нетрезво състояние, както и такива, носещи оръжия, опасни предмети, пиротехнически средства, запалки, бутилки и флакони с парфюм или дезодорант. Расистките скандирания, както и използването на лазери от трибуните по време на мача, са строго забранени.

Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец
Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

Клубът уведомява, че всички привърженици подлежат на щателна проверка на входовете, като забранените предмети ще бъдат изземвани. Присъстващите под 18 години трябва да представят попълнена декларация от родител или настойник. Такава се предоставя при покупка на билет. При необходимост може да се използва и декларацията, налична в портала за онлайн билети, както и на началната страница на официалния сайт на клуба.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бъдещите чуждестранни инвеститори в Локо (Пд) стопират продажбата на талант №1 в отбора

Бъдещите чуждестранни инвеститори в Локо (Пд) стопират продажбата на талант №1 в отбора

  • 21 апр 2026 | 09:34
  • 1563
  • 1
Левски иска три милиона евро за Кристиан Макун

Левски иска три милиона евро за Кристиан Макун

  • 21 апр 2026 | 09:29
  • 5750
  • 11
Крушарски: Сам не си говоря, интерес към Локо има само от мен

Крушарски: Сам не си говоря, интерес към Локо има само от мен

  • 21 апр 2026 | 09:24
  • 1709
  • 5
Живко Бояджиев: Битки като предстоящата каляват характера

Живко Бояджиев: Битки като предстоящата каляват характера

  • 21 апр 2026 | 08:14
  • 539
  • 0
Йордан Миленов: Да затвърдим добрите впечатления

Йордан Миленов: Да затвърдим добрите впечатления

  • 21 апр 2026 | 08:12
  • 460
  • 0
Светлин Станчев: Да продължим с добрите игри

Светлин Станчев: Да продължим с добрите игри

  • 21 апр 2026 | 08:09
  • 462
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

  • 21 апр 2026 | 13:10
  • 6077
  • 1
Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

  • 21 апр 2026 | 07:00
  • 30754
  • 184
Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

  • 21 апр 2026 | 03:57
  • 37793
  • 31
Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

  • 21 апр 2026 | 11:31
  • 5334
  • 10
Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

  • 21 апр 2026 | 07:56
  • 7831
  • 5
Интер и Комо ще определят първия финалист за Купата на Италия

Интер и Комо ще определят първия финалист за Купата на Италия

  • 21 апр 2026 | 07:21
  • 4212
  • 5