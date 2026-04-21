Лудогорец обяви организацията и мерките за сигурност преди сблъсъка с ЦСКА

Слушай на живо: Лудогорец - ЦСКА

Лудогорец уведомява всички фенове, които ще гледат на живо днешния мач срещу ЦСКА от полуфиналите на турнира Sesame Купа на България, че стадион "Хювефарма Арена" ще отвори врати в 17:00 ч. Двубоят започва два часа по-късно - в 19:00 ч.

Клубът напомня, че днес билети се продават на билетната каса на ул. "Васил Левски", която работи от 12:00 ч. до първия съдийски сигнал, както и на клубната база от 10:00 ч. до 18:00 ч. За феновете на ЦСКА ще работи касата на сектор "Гости" от 15:00 ч. До тогава гостуващите привърженици могат да си закупят входни талони само онлайн. Феновете на "червените" ще бъдат настанени в сектор "Гости".

Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

ВАЖНО! Привърженици с фенартикули на гостуващия отбор няма да бъдат допускани в секторите с фенове на Лудогорец. Стюардите стриктно ще следят за спазването на това правило.

Лудогорец напомня, че на "Хювефарма Арена" няма да бъдат допускани лица в нетрезво състояние, както и такива, носещи оръжия, опасни предмети, пиротехнически средства, запалки, бутилки и флакони с парфюм или дезодорант. Расистките скандирания, както и използването на лазери от трибуните по време на мача, са строго забранени.

Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

Клубът уведомява, че всички привърженици подлежат на щателна проверка на входовете, като забранените предмети ще бъдат изземвани. Присъстващите под 18 години трябва да представят попълнена декларация от родител или настойник. Такава се предоставя при покупка на билет. При необходимост може да се използва и декларацията, налична в портала за онлайн билети, както и на началната страница на официалния сайт на клуба.