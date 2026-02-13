Арбелоа: Мбапе е на разположение, нормално е Карвахал да е недоволен, ако не играе

Наставникът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа говори на пресконференция преди утрешното домакинство срещу Реал Сосиедад в Ла Лига.
"Съперникът е непобеден, откакто имат нов треньор, въпреки че играха срещу Барселона и Атлетико. Съзнаваме, че трябва да покажем най-доброто си ниво", каза испанският специалист.
"Килиан Мбапе тренира с групата, добре е и ще бъде на линия за мача. Ще избера най-добрите титуляри, но имам още 15 играчи на разположение. Всички знаят, че се задават големи възможности и работят добре. Имам късмет и ми харесва, че всички футболисти чувстват, че са важни", добави бившият играч на Реал.
"Отнасям се към Карвахал като към всички останали. Харесва ми да говоря с него, както и с всички останали. Харесва ми да разбирам какво чувстват и мислят. Нормално е един футболист да не е доволен, ако не играе толкова, колкото си представя. Всички искат да бъдат важни, щом са в Мадрид, е защото всички са били важни. Ако някой не е доволен, да дойде на сивия диван. Но нека постави на първо място отбора, а не себе си", каза още Арбелоа.
"Много държа на разговорите с футболистите, когато бях футболист също ми харесваше това отношение с треньорите. Сега, когато съм в тази позиция, се опитвам да говоря с всеки за всичко, но най-вече за футболни теми. Вратата ми е отворена постоянно за всички, знаят къде съм. Повече те идвам при мен, но понякога и аз ги викам. Опитвам се да поддържам добра връзка с футболистите ми и колкото сме по-близки, толкова по-добре", смята той.
"Харесва ми да ги виждам единни. Това е едно от нещата, за които настоявах. Щастлив съм, прекарвам време заедно. Във вторник направихме страхотна тренировка. Винаги са ми харесвали общите вечери, когато бях играч, Кристиано (б. ред.- Роналдо) идваше често", отговори треньорът на въпрос за общата вечеря за сплотяване на играчите на Реал.
"Споразумението между Реал Мадрид и УЕФА?„Клубът се изказа в своето съобщение. Това е много добре за футбола“, добави младият специалист.
Арбелоа отговори лаконично и за тежката загуба на Барселона с 0:4 от Атлетико Мадрид снощи за Купата на краля: „Нямам какво да коментирам. Питайте Барса на Флик.“
