Арбелоа: Мбапе е на разположение, нормално е Карвахал да е недоволен, ако не играе

Наставникът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа говори на пресконференция преди утрешното домакинство срещу Реал Сосиедад в Ла Лига.

🚨 Arbeloa: “Mbappé is AVAILABLE for tomorrow.” ✅ pic.twitter.com/cbl2gSbNLc — Madrid Xtra (@MadridXtra) February 13, 2026

"Съперникът е непобеден, откакто имат нов треньор, въпреки че играха срещу Барселона и Атлетико. Съзнаваме, че трябва да покажем най-доброто си ниво", каза испанският специалист.

"Килиан Мбапе тренира с групата, добре е и ще бъде на линия за мача. Ще избера най-добрите титуляри, но имам още 15 играчи на разположение. Всички знаят, че се задават големи възможности и работят добре. Имам късмет и ми харесва, че всички футболисти чувстват, че са важни", добави бившият играч на Реал.

🚨 Arbeloa on Carvajal not happy because he has played just 29 minutes:



"It's natural for a player to feel dissatisfied if he doesn't get the playing time he wants. Every player strives to feel important."



"They joining Real Madrid is proof of their importance, and that's the… pic.twitter.com/V3TTZSeaE9 — Madrid Universal (@MadridUniversal) February 13, 2026

"Отнасям се към Карвахал като към всички останали. Харесва ми да говоря с него, както и с всички останали. Харесва ми да разбирам какво чувстват и мислят. Нормално е един футболист да не е доволен, ако не играе толкова, колкото си представя. Всички искат да бъдат важни, щом са в Мадрид, е защото всички са били важни. Ако някой не е доволен, да дойде на сивия диван. Но нека постави на първо място отбора, а не себе си", каза още Арбелоа.

🗣️ Arbeloa: “The team’s dinner? I like seeing them united. It's one of the things I've insisted on the most since I arrived.



Seeing them dine together is something that makes me very happy. They have time to enjoy.” pic.twitter.com/xwdlmOA0wA — Madrid Xtra (@MadridXtra) February 13, 2026

"Много държа на разговорите с футболистите, когато бях футболист също ми харесваше това отношение с треньорите. Сега, когато съм в тази позиция, се опитвам да говоря с всеки за всичко, но най-вече за футболни теми. Вратата ми е отворена постоянно за всички, знаят къде съм. Повече те идвам при мен, но понякога и аз ги викам. Опитвам се да поддържам добра връзка с футболистите ми и колкото сме по-близки, толкова по-добре", смята той.

"Харесва ми да ги виждам единни. Това е едно от нещата, за които настоявах. Щастлив съм, прекарвам време заедно. Във вторник направихме страхотна тренировка. Винаги са ми харесвали общите вечери, когато бях играч, Кристиано (б. ред.- Роналдо) идваше често", отговори треньорът на въпрос за общата вечеря за сплотяване на играчите на Реал.

"Споразумението между Реал Мадрид и УЕФА?„Клубът се изказа в своето съобщение. Това е много добре за футбола“, добави младият специалист.

Арбелоа отговори лаконично и за тежката загуба на Барселона с 0:4 от Атлетико Мадрид снощи за Купата на краля: „Нямам какво да коментирам. Питайте Барса на Флик.“

