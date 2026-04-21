Скандал в Италия! Футболисти използвали услугите на елитни компаньонки

Разследване, координирано от прокуратурата, доведе до разкриването на мрежа за луксозна проституция в нощни клубове в Милано. Вече са извършени четири ареста, а сред богатите клиенти на ескорт дамите са били няколко футболисти от Серия А и не само, както съобщава италианската преса.

Компания е промотирала различни събития в нощните клубове на столицата на Ломбардия, предлагайки „пакети“, включващи вечери в компанията на луксозни ескорт дами, в които се предполага, че са участвали няколко футболисти от Серия А.

Corriere dello Sport разкрива, че „тази дейност е била анализирана от Финансовата гвардия на Провинциалното командване в Милано, която е поставила четирима души под домашен арест. Според прокурорите, групата „е насърчавала дейност, насочена към съучастие в проституция с пране на получените от нея доходи“.

Водено от заместник-прокурора Бруна Албертини и разработено от Отдела за икономическа и финансова полиция в Милано, въпросното разследване е предоставило „значително количество доказателства“ срещу заподозрените, които са „действали съгласувано с други членове на организацията, включително ескорт дами и служители по връзки с обществеността“, както се посочва в съобщение на прокуратурата в Милано.

Според обвинението, заподозрените „са фокусирали дейността си върху набирането на жени, включително професионални ескорт дами, готови да участват в организирани събития и да предлагат сексуални услуги, впоследствие заплатени, на особено богата клиентела, готова да харчи големи суми“.

Източник на Corriere della Sera говори и за „много известни личности“, като предприемачи и футболисти от Серия А. Броят на последните се счита за „значителен“.

Тези играчи не са били само жители на Ломбардия, но и спортисти, пътуващи до Милано, които се предполага, че са се възползвали от луксозни сексуални услуги в нощните клубове на Милано.

Освен арестите, е наложен превантивен запор за конфискация на доходи от престъплението съучастие в проституция, възлизащи на над 1,2 милиона евро. Компанията е предлагала „all-inclusive“ пакети, включващи вечери в нощни клубове и след това стаи в луксозни хотели.

Тези пакети са били закупувани за „хиляди евро“. Заповедта, издадена от съдията по предварителното разследване Киара Валори от Милано, назовава само частично известните клиенти.