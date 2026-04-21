Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
Йоанис Питас: Трябва да подходим сериозно, за да се класираме за финал

  • 21 апр 2026 | 21:43
  • 465
  • 1

Един от героите за ЦСКА при победата с 2:1 над Лудогорец за Купата - Йоанис Питас, не скри радостта си след края на двубоя. Кипърският нападател се появи от резервната скамейка и още с първата си възможност изравни резултата. Малко по-късно "армейците" осъществиха пълен обрат с гол на Леандро Годой.

"Губейки с 0:1 през първото полувреме, направихме страхотна втора част. Знаем колко трудно е да спечелиш тук. Това е само първият двубой, имаме реванш. Трябва да подходим сериозно, за да се класираме за финал.

Тотална доминация и обрат на ЦСКА за 180 секунди срещу Лудогорец, два червени картона и масово меле в Разград

Футболът е така. Започнах от пейката, влязох и използвах още първата възможност.

Лудогорец отбеляза първия гол с една от малкото си възможности. Със сигурност шансът е голям, защото играем пред нашите фенове. Всичко е 50/50, нищо не е гарантирано. Ние ще бъдем фокусирани.

Янев със силни думи: Феновете са нашият наркотик! Насреща имат хора, готови да умрат за тях

Трябва да продължим в същото темпо. Всеки знае какво означава мачът между Левски и ЦСКА. Трябва да го направим за нас, за феновете и за всички хора около ЦСКА. Да се подготвим да победим и да продължим по същия начин", сподели Питас.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

