Йоанис Питас: Трябва да подходим сериозно, за да се класираме за финал

Един от героите за ЦСКА при победата с 2:1 над Лудогорец за Купата - Йоанис Питас, не скри радостта си след края на двубоя. Кипърският нападател се появи от резервната скамейка и още с първата си възможност изравни резултата. Малко по-късно "армейците" осъществиха пълен обрат с гол на Леандро Годой.

"Губейки с 0:1 през първото полувреме, направихме страхотна втора част. Знаем колко трудно е да спечелиш тук. Това е само първият двубой, имаме реванш. Трябва да подходим сериозно, за да се класираме за финал.

Футболът е така. Започнах от пейката, влязох и използвах още първата възможност.

Лудогорец отбеляза първия гол с една от малкото си възможности. Със сигурност шансът е голям, защото играем пред нашите фенове. Всичко е 50/50, нищо не е гарантирано. Ние ще бъдем фокусирани.

Трябва да продължим в същото темпо. Всеки знае какво означава мачът между Левски и ЦСКА. Трябва да го направим за нас, за феновете и за всички хора около ЦСКА. Да се подготвим да победим и да продължим по същия начин", сподели Питас.

Снимки: Борислав Трошев