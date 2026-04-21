Бойко Величков: Нищо не е свършило, искаме Купата и Европа

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков предупреди футболистите на "червените" след победата им с 2:1 над Лудогорец в първи полуфинален двубой за Купата, че нищо не е свършило, защото тепърва предстои реванш.

“Две са основните неща, които искам задължително да останат. Има с какво да бъдем горди. Показахме добър футбол, показахме характер и успяхме да победим. И второ - нищо не е свършило. Това е просто първи двубой, има и реванш. Това трябва да остане в главите на “червената” общност.

Двубоите следват един след друг. Трябва да вършим няколко неща едновременно. Трябва да се възстановяваме и да запълваме липсите на играчи.

Емоцията е много хубава, когато е положителна. Нямаме много време и тази емоция трябва да впрегнем в амбиция и желание.

Искаме да спечелим купата на България и да се класираме за Европа. Имаме много работа за вършене", каза Величков след впечатляващата победа в Разград.

