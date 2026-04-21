Как Видич се отказа от първия си медал в Манчестър Юн, но спечели феновете

Сръбската легенда Немяна Видич спечели 15 трофея с екипа на Манчестър Юнайтед. Един от любимите му е още първият. Става дума за успеха на тима в турнира за Купата на лигата в Англия. На финала там на 26 февруари 2006 г. отборът на Алекс Фъргюсън надви Уигън с 4:0. В него Видич влиза като смяна за малко в последните минути, но след награждаването решава да даде медала си на своя съотборник Джузепе Роси, който не попада в групата. Това му печели уважението на запалянковците.

“Играех с номер 15 и спечелих 15 трофея – какво съвпадение за мен… Спонтанни неща се случват. По онова време на скамейката имаше четирима полеви играчи и един вратар. Имах възможността да бъда на скамейката във финала и влязох за около десетина минути. Роси обаче имаше голям принос за спечелването на този трофей, защото преди това беше вкарал няколко гола по пътя ни към купата. Затова реших да дам медала си на него. Не го заслужавах и така го почувствах”, разказа Видич в “Гостът на Sportal.bg”.

“Феновете може да са го приели като специален жест, но в Англия е важно какво постига един футболист на терена. Извън терена е отделна работа. Навсякъде феновете са оценявали това, което правя като централен защитник”, добави бившият бранител.

После той говори още за бляскавата си кариера: “Трябва да кажа, че в Интер (2014-2016) не се представих добре, но феновете оценяват това, че се раздавах докрай. Когато печелиш индивидуални награди, е хубаво, но те идват след добро представяне на целия отбор. Без добър отбор нямаше да бъда футболистът, който всички знаят.

Всеки трофей е ценен, но мога да отлича два – този в Шампионска лига срещу Челси (2008) и първия ми шампионски трофей в Англия (2007). Този трофей ми даде увереност, че мога да бъда играч на Манчестър Юнайтед.

Хората виждат само хубавите неща – трофеите и финалите, но съм имал няколко много трудни моменти. Когато бях в Цървена звезда, имах период в Суботица. Тогава си мислех, че от мен няма да стане голям футболист. След това имаше колебания в мен, когато отидох в Манчестър Юнайтед. Мислех, че не съм готов за Премиър лийг. След това имах тежка контузия.

Мога да ви споделя и три мача, от които нямам приятни спомени. Това са двата финала на Шампионска лига срещу Барселона (2009 и 2011) и финалът на ФА Къп срещу Челси (2007 г.). Тогава Дрогба ни вкара в продълженията и загубихме. Това е единственият трофей с Манчестър Юнайтед, който не съм печелил”, припомни си Видич.

