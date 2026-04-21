  2. Дженоа
  Трабзонспор преговаря с украински национал от Серия "А"

  21 апр 2026 | 18:18
Трабзонспор води напреднали преговори с халфа на Дженоа Руслан Малиновский, съобщава Фабрицио Романо.

Договорът на украинския национал с “грифоните” изтича през това лято, така че ще може да премине в турския клуб като свободен агент, подписвайки споразумение за три години. Така Малиновский би играл в пето различно първенство в кариерата си след украинското с Шахтьор (Донецк), ФК Севастопол и Зоря (Луганск), белгийското с Генк, италианското с Аталанта и Дженоа и френското с Марсилия. През настоящата кампания 32-годишният футболист има 30 мача в Серия "А", в които се е отчел с шест гола и три асистенции.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Пеп: Арсенал все още е на върха! И двата отбора знаят, че не могат да губят точки

Пеп: Арсенал все още е на върха! И двата отбора знаят, че не могат да губят точки

  • 21 апр 2026 | 15:19
  • 1684
  • 0
Флик: Отпадането от ШЛ ни нарани, но трябва да използваме мотивацията

Флик: Отпадането от ШЛ ни нарани, но трябва да използваме мотивацията

  • 21 апр 2026 | 14:58
  • 2146
  • 0
Словакия остана без селекционер след неуспешните плейофи

Словакия остана без селекционер след неуспешните плейофи

  • 21 апр 2026 | 14:58
  • 577
  • 0
Компани: Магическият Мусиала ще се завърне на 100%, очаква ни война срещу Байер

Компани: Магическият Мусиала ще се завърне на 100%, очаква ни война срещу Байер

  • 21 апр 2026 | 14:30
  • 973
  • 0
Изповедта на Лавеци за светлината отвъд мрака

Изповедта на Лавеци за светлината отвъд мрака

  • 21 апр 2026 | 14:22
  • 3398
  • 0
Астън Вила затваря цяла трибуна на “Вила Парк”, за да увеличи капацитета на стадиона

Астън Вила затваря цяла трибуна на “Вила Парк”, за да увеличи капацитета на стадиона

  • 21 апр 2026 | 14:12
  • 901
  • 0
Лудогорец 0:0 ЦСКА, изненади в състава на "орлите", капитанът на "червените" се завръща

Лудогорец 0:0 ЦСКА, изненади в състава на "орлите", капитанът на "червените" се завръща

  • 21 апр 2026 | 19:00
  • 21842
  • 46
Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

  • 21 апр 2026 | 17:48
  • 4487
  • 3
Видич: В Лондон не казват името на консула, а на Бербатов, Стоичков и Стилиян

Видич: В Лондон не казват името на консула, а на Бербатов, Стоичков и Стилиян

  • 21 апр 2026 | 19:03
  • 392
  • 0
Видич: Имате работа да вършите, ние в Сърбия също имаме проблеми за решаване

Видич: Имате работа да вършите, ние в Сърбия също имаме проблеми за решаване

  • 21 апр 2026 | 18:31
  • 900
  • 0
Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

  • 21 апр 2026 | 13:10
  • 26214
  • 27
Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

  • 21 апр 2026 | 11:31
  • 12419
  • 26