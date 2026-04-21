Трабзонспор преговаря с украински национал от Серия "А"

Трабзонспор води напреднали преговори с халфа на Дженоа Руслан Малиновский, съобщава Фабрицио Романо.
Договорът на украинския национал с “грифоните” изтича през това лято, така че ще може да премине в турския клуб като свободен агент, подписвайки споразумение за три години. Така Малиновский би играл в пето различно първенство в кариерата си след украинското с Шахтьор (Донецк), ФК Севастопол и Зоря (Луганск), белгийското с Генк, италианското с Аталанта и Дженоа и френското с Марсилия. През настоящата кампания 32-годишният футболист има 30 мача в Серия "А", в които се е отчел с шест гола и три асистенции.
