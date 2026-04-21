Трабзонспор преговаря с украински национал от Серия "А"

Трабзонспор води напреднали преговори с халфа на Дженоа Руслан Малиновский, съобщава Фабрицио Романо.

Договорът на украинския национал с “грифоните” изтича през това лято, така че ще може да премине в турския клуб като свободен агент, подписвайки споразумение за три години. Така Малиновский би играл в пето различно първенство в кариерата си след украинското с Шахтьор (Донецк), ФК Севастопол и Зоря (Луганск), белгийското с Генк, италианското с Аталанта и Дженоа и френското с Марсилия. През настоящата кампания 32-годишният футболист има 30 мача в Серия "А", в които се е отчел с шест гола и три асистенции.

🚨🇹🇷 EXCLUSIVE: Trabzonspor are in advanced talks to sign Ruslan Malinovskyi as free agent.



Three year contract offered and talks at final stages with Ukrainian midfielder who can leave Genoa in June. pic.twitter.com/tZ50B8TE69 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2026

Снимки: Gettyimages