Астън Вила затваря цяла трибуна на “Вила Парк”, за да увеличи капацитета на стадиона

Астън Вила обяви, че Северната трибуна на “Вила Парк” ще бъде затворена през целия следващ сезон. Целта е нейният капацитет да бъде значително увеличен - от 5 000 до 12 000 места. По този начин общият капацитет на “Вила Парк” ще се увеличи до 50 000 зрители. Ремонтът трябва да приключи до края на 2027 година и трибуната да бъде отворена за началото на сезон 2027/28.

Затварянето на Северната трибуна обаче ще намали капацитета на стадиона през следващия сезон, в който Астън Вила почти сигурно ще играе в Шампионската лига, до 37 000 зрители.

Подобренията на въпросния сектор ще доведат до нови съблекални, както и медицински и физиотерапевтични съоръжения за първия отбор.

Франческо Калво, президент на бизнес операциите на Вила, заяви: „Временното намаляване на капацитета на "Вила Парк" не е решение, което взехме леко. Това обаче е правилното решение и такова, което взехме с нашите привърженици, а дългосрочното бъдеще на клуба е в основата на нашето мислене. С това гарантираме, че инвестираме отговорно, като същевременно спазваме финансовите разпоредби".

Снимки: Imago