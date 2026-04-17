Оли Уоткинс: Това е мястото, където искаме да бъдем

Оли Уоткинс и неговите съотборници в Астън Вила продължават да се наслаждават на участието си в Лига Европа. Англичаните елиминираха Болоня и се класираха за полуфиналите след победа с 4:0 у дома срещу Болоня в реванша и общ резултат 7:1 срещу италианците.

"Невероятно постижение е за нас да стигнем до полуфиналите и да направим една крачка напред в сравнение с миналата година в Шампионската лига. Наистина се наслаждаваме на участието си в този турнири и това е мястото, където искаме да бъдем. Играхме с Нотингам Форест два пъти този сезон (победа с 3:1 у дома и равенство с 1:1 като гост) и не беше лесно, но се фокусираме върху всеки мач и се наслаждаваме на процеса", заяви нападателят, цитиран от официалния сайт на УЕФА.

На полуфиналите Вила ще играе срещу Нотингам Форест, след като спечели вече с 3:1 и завърши наравно 1:1 в първенството с този съперник.

Мениджърът на клуба от Бирмингам Унай Емери призна, че Болоня не е лесен да побеждаване противник.

"Бяхме организирани и се опитахме да наложим идеите и стила си, което не е лесно срещу Болоня. Толкова сме доволни от начина, по който се представяме в Лига Европа. Вечерта беше фантастична. Сега ще играем на полуфинал и ще бъде много трудно срещу Нотингам Форест", категоричен е испанският специалист.