Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  Оли Уоткинс: Това е мястото, където искаме да бъдем

Оли Уоткинс: Това е мястото, където искаме да бъдем

  • 17 апр 2026 | 10:09
  • 336
  • 0

Оли Уоткинс и неговите съотборници в Астън Вила продължават да се наслаждават на участието си в Лига Европа. Англичаните елиминираха Болоня и се класираха за полуфиналите след победа с 4:0 у дома срещу Болоня в реванша и общ резултат 7:1 срещу италианците.

"Невероятно постижение е за нас да стигнем до полуфиналите и да направим една крачка напред в сравнение с миналата година в Шампионската лига. Наистина се наслаждаваме на участието си в този турнири и това е мястото, където искаме да бъдем. Играхме с Нотингам Форест два пъти този сезон (победа с 3:1 у дома и равенство с 1:1 като гост) и не беше лесно, но се фокусираме върху всеки мач и се наслаждаваме на процеса", заяви нападателят, цитиран от официалния сайт на УЕФА.

На полуфиналите Вила ще играе срещу Нотингам Форест, след като спечели вече с 3:1 и завърши наравно 1:1 в първенството с този съперник.

Мениджърът на клуба от Бирмингам Унай Емери призна, че Болоня не е лесен да побеждаване противник.

"Бяхме организирани и се опитахме да наложим идеите и стила си, което не е лесно срещу Болоня. Толкова сме доволни от начина, по който се представяме в Лига Европа. Вечерта беше фантастична. Сега ще играем на полуфинал и ще бъде много трудно срещу Нотингам Форест", категоричен е испанският специалист.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Интер едва ли ще сбърка срещу Каляри

Интер едва ли ще сбърка срещу Каляри

  • 17 апр 2026 | 08:00
  • 1615
  • 0
Хаман: Неприемливо е клуб от ранга на Реал Мадрид винаги да обвинява съдията

Хаман: Неприемливо е клуб от ранга на Реал Мадрид винаги да обвинява съдията

  • 17 апр 2026 | 07:38
  • 1371
  • 8
Витор Перейра: Клубът заслужи този успех

Витор Перейра: Клубът заслужи този успех

  • 17 апр 2026 | 06:51
  • 1108
  • 0
Пелегрини: Трудно ми е да си обясня случилото се

Пелегрини: Трудно ми е да си обясня случилото се

  • 17 апр 2026 | 06:26
  • 2053
  • 0
Фариоли: Остава въпросът какво щеше да се случи, ако бяхме 11 срещу 11

Фариоли: Остава въпросът какво щеше да се случи, ако бяхме 11 срещу 11

  • 17 апр 2026 | 06:05
  • 3539
  • 0
Челси има готов вариант, ако продаде Енцо Фернандес

Челси има готов вариант, ако продаде Енцо Фернандес

  • 17 апр 2026 | 05:34
  • 7163
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с ясна цел през следващия сезон, ще я гони с български “звезди”

ЦСКА с ясна цел през следващия сезон, ще я гони с български “звезди”

  • 17 апр 2026 | 11:06
  • 3601
  • 4
Ето заложените критерии за шампионската група в efbet Лига, вече е ясно кога няма да има дерби Левски-ЦСКА

Ето заложените критерии за шампионската група в efbet Лига, вече е ясно кога няма да има дерби Левски-ЦСКА

  • 16 апр 2026 | 16:09
  • 60063
  • 157
Нов силен мач на Везенков гарантира първото място на Олимпиакос

Нов силен мач на Везенков гарантира първото място на Олимпиакос

  • 16 апр 2026 | 22:58
  • 21303
  • 9
Вълнуваща вечер в Лига Европа определи финалната четворка, ето кой стигна полуфиналите

Вълнуваща вечер в Лига Европа определи финалната четворка, ето кой стигна полуфиналите

  • 17 апр 2026 | 00:05
  • 34619
  • 14
Интересни реванши определиха полуфиналистите в Лигата на конференциите

Интересни реванши определиха полуфиналистите в Лигата на конференциите

  • 16 апр 2026 | 00:00
  • 26454
  • 0
Монтана спря Славия за осмото място и зарадва Ботев (Пд)

Монтана спря Славия за осмото място и зарадва Ботев (Пд)

  • 16 апр 2026 | 21:21
  • 33383
  • 86