Мбапе напусна предсрочно тренировка, има ли повод за сериозни притеснения?

Звездата на световния вицешампион Франция Килиан Мбапе попадна в серия видеа, публикувани през изминалата нощ в социалните мрежи, показващи как той преждевременно напуска тренировъчния терен на “петлите”. Това се случва само 4 дни преди старта на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, като потенциална контузия сериозно би затруднила “петлите”.

🚨 KYLIAN MBAPPÉ HA ABANDONADO EL ENTRENAMIENTO DE FRANCIA.



🫢🫢🫢pic.twitter.com/GpqyUIvJgn — (fan) REAL MADRID DATA 🤍 (@_reyyblanco_) June 6, 2026

Преди броени дни той бе част от контролата на французите срещу Кот Д’Ивоар (1:2) и се твърди, че вследствие на вчерашното смущение Мбапе няма да се включи в предстоящата проверка срещу Северна Ирландия в утрешния 8-и юни (понеделник).



Мбапе коментира съревнованието между Меси и Роналдо, както и загубения си финал в Катар

Франция е в една група със Сенегал, Норвегия и Ирак, като двукратните световни шампиони ще стартират с мач срещу африканския тим.

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