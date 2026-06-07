Турция продължава с победите преди старта на Мондиала

Турция записа четвърта поредна победа и навлиза в оптимална форма за Световното първенство, което ще бъде първо за южните ни съседи от 2002 година насам. В контрола, която ще изигра на стария стадион на Интер Маями, те спечелиха с 2:1 срещу Венецуела, след като направиха обрат.

Глейкер Мендоса даде преднина на южноамериканския тим в 13-ата минута, но точно преди почивката Баръш Йълмаз възстанови равенството. През второто полувреме и в двата състава бяха направени сериозен брой промени, което наклони везните в полза на турския отбор. В 54-тата минута точно една от резервите - Юнус Акгюн, вкара втория гол, което бе достатъчно и за успеха на турците. За Венецуела цял мач игра защитникът на Левски Кристиан Макун.

Първият мач на Турция на Световното първенство е на 14 юни срещу Австралия.

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