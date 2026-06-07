Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Турция
  3. Турция продължава с победите преди старта на Мондиала

Турция продължава с победите преди старта на Мондиала

  • 7 юни 2026 | 10:47
  • 688
  • 0

Турция записа четвърта поредна победа и навлиза в оптимална форма за Световното първенство, което ще бъде първо за южните ни съседи от 2002 година насам. В контрола, която ще изигра на стария стадион на Интер Маями, те спечелиха с 2:1 срещу Венецуела, след като направиха обрат.

Глейкер Мендоса даде преднина на южноамериканския тим в 13-ата минута, но точно преди почивката Баръш Йълмаз възстанови равенството. През второто полувреме и в двата състава бяха направени сериозен брой промени, което наклони везните в полза на турския отбор. В 54-тата минута точно една от резервите - Юнус Акгюн, вкара втория гол, което бе достатъчно и за успеха на турците. За Венецуела цял мач игра защитникът на Левски Кристиан Макун.

Първият мач на Турция на Световното първенство е на 14 юни срещу Австралия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Временният селекционер на Италия показа любопитен подход на тренировка

Временният селекционер на Италия показа любопитен подход на тренировка

  • 7 юни 2026 | 10:10
  • 882
  • 0
Шотландия реши за едно полувреме мача си с Боливия

Шотландия реши за едно полувреме мача си с Боливия

  • 7 юни 2026 | 09:55
  • 1033
  • 0
Солени санкции грозят Леао заради мача с Чили

Солени санкции грозят Леао заради мача с Чили

  • 7 юни 2026 | 08:26
  • 6213
  • 3
Мбапе напусна предсрочно тренировка, има ли повод за сериозни притеснения?

Мбапе напусна предсрочно тренировка, има ли повод за сериозни притеснения?

  • 7 юни 2026 | 07:58
  • 4771
  • 0
Съперниците на България от Лигата на нациите с победи

Съперниците на България от Лигата на нациите с победи

  • 7 юни 2026 | 07:38
  • 3189
  • 0
Румъния удари Уелс в Букурещ

Румъния удари Уелс в Букурещ

  • 7 юни 2026 | 07:24
  • 1214
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

  • 7 юни 2026 | 11:30
  • 10639
  • 22
Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

  • 7 юни 2026 | 05:05
  • 26504
  • 11
Левски преговаря с национал на Алжир

Левски преговаря с национал на Алжир

  • 7 юни 2026 | 09:04
  • 12703
  • 18
Финалът на "Ролан Гарос" при мъжете: дълго чакан триумф за Зверев или неочакван шампион

Финалът на "Ролан Гарос" при мъжете: дълго чакан триумф за Зверев или неочакван шампион

  • 7 юни 2026 | 10:30
  • 2773
  • 0
Ще продължи ли историческата серия на Антонели и на най-бляскавата сцена?

Ще продължи ли историческата серия на Антонели и на най-бляскавата сцена?

  • 7 юни 2026 | 08:03
  • 7548
  • 2
С тренировъчно темпо Англия надви Нова Зеландия

С тренировъчно темпо Англия надви Нова Зеландия

  • 7 юни 2026 | 00:58
  • 20789
  • 219