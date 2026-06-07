Солени санкции грочят Леао заради мача с Чили

ФИФА може да наложи допълнителни санкции на португалския нападател Рафаел Леао след сбиване в приятелски мач срещу Чили (2:1), съобщава Goal. Португалският нападател Рафаел Леао и чилийският защитник Иван Ромао бяха изгонени за сбиване, което избухна след сблъсък близо до страничната линия. Леао хвана опонента си за врата и го удари в лицето.

Ivan Roman or Chile and Rafael Leao of Portugal both got red card for this 🤯! #PORCHI pic.twitter.com/OKTLsSdS4O — The Final Whistle (@Rufus_45) June 6, 2026

Обикновено червен картон в приятелски мач води само до дисквалификация за последващи приятелски мачове, а не за официални мачове. Тъй като обаче Леао беше изгонен за сериозно нарушение, Дисциплинарната комисия на ФИФА може да разшири наказанието и за официални мачове. В този случай той рискува да пропусне първите мачове на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, което започва на 11-ти юни (четвъртък).

Португалия загря за Световното първенство с успех над Чили

Португалия е в Група K, където техни съперници са ДР Конго, Узбекистан и Колумбия.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google