Съперниците на България от Лигата на нациите с победи

Отборът на Люксембург победи тима на Албания с минималното 1:0 като гост в приятелски мач, игран на на Националния стадион в Тирана. Единственото попадение в срещата реализира Данел Синани още в 8-ата минута.

Le Luxembourg s’impose face à l’Albanie lors de ce dernier match de la saison ! 🦁🇱🇺



Danel Sinani a inscrit l’unique but de la rencontre, mais toute l’équipe mérite d’être félicitée pour sa belle prestation !



🇦🇱 ALBANIE 0-1 LUXEMBOURG 🇱🇺 pic.twitter.com/B8HWNfmdKk — Luxembourg Football 🇱🇺 (@ActuFootLUX) June 6, 2026

Победителите ще бъдат съперник на България в турнира на УЕФА - Лига на нациите в група 4 на третия ешелон “С”. Там е и отборът на Естония, който също през изминалата вече записа успех в приятелска среща. Естонците победиха Фарьорските острови с 1:0 в Пярну и по този начин се класираха на финала за Балтийската купа. Единственото попадение в срещата реализира Тони Варюнд в 66-ата минута след подаване на Патрик Кристал.



Снимка: Estonian Football Podcast// Imago

A debut goal for Tony Varjund gives Estonia a 1-0 win against Faroe islands 🇫🇴



Estonia will now face Lithuania on Tuesday, in the final of the Baltic Cup



The game will be at the A Le Coq Arena



LETS GO EESTI 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/LyIxhnaAyo — 🇪🇪 Estonian Football Podcast 🇪🇪 (@EstonianFBP) June 6, 2026

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