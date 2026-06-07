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Съперниците на България от Лигата на нациите с победи

  • 7 юни 2026 | 07:38
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Съперниците на България от Лигата на нациите с победи

Отборът на Люксембург победи тима на Албания с минималното 1:0 като гост в приятелски мач, игран на на Националния стадион в Тирана. Единственото попадение в срещата реализира Данел Синани още в 8-ата минута.

Победителите ще бъдат съперник на България в турнира на УЕФА - Лига на нациите в група 4 на третия ешелон “С”. Там е и отборът на Естония, който също през изминалата вече записа успех в приятелска среща. Естонците победиха Фарьорските острови с 1:0 в Пярну и по този начин се класираха на финала за Балтийската купа. Единственото попадение в срещата реализира Тони Варюнд в 66-ата минута след подаване на Патрик Кристал.

Снимка: Estonian Football Podcast// Imago

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