  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Локо (Пд) прави всичко възможно да вдигне Димитър Илиев за Купата

  • 21 апр 2026 | 09:43
Лекарският щаб на Локомотив Пловдив прави всичко възможно да вдигне капитана Димитър Илиев за реванша за купата с Арда. Лидерът на смърфовете почти сигурно пропуска първия мач в Кърджали, но ще пътува с отбора, за да го надъха. Илиев тренира с основната група, но треньорският екип все още не иска да рискува излишно.

Както е известно, бившият национал се контузи в средата на септември срещу Лудогорец. После се върна да играе, но нещата се усложниха и в края на миналата година ветеранът се подложи на операция. 37-годишният Илиев се надява да помогне на тима си да стигне финал за купата, която вдигна два пъти - 2019, 2020 г.

Още от БГ Футбол

Бъдещите чуждестранни инвеститори в Локо (Пд) стопират продажбата на талант №1 в отбора

Левски иска три милиона евро за Кристиан Макун

Крушарски: Сам не си говоря, интерес към Локо има само от мен

Живко Бояджиев: Битки като предстоящата каляват характера

Йордан Миленов: Да затвърдим добрите впечатления

Светлин Станчев: Да продължим с добрите игри

Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

Интер и Комо ще определят първия финалист за Купата на Италия

Челси трябва спешно да се върне към победите, за да остане в битката за ШЛ

Семен Новиков е на финал!

