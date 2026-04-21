Локо (Пд) прави всичко възможно да вдигне Димитър Илиев за Купата

Лекарският щаб на Локомотив Пловдив прави всичко възможно да вдигне капитана Димитър Илиев за реванша за купата с Арда. Лидерът на смърфовете почти сигурно пропуска първия мач в Кърджали, но ще пътува с отбора, за да го надъха. Илиев тренира с основната група, но треньорският екип все още не иска да рискува излишно.

Както е известно, бившият национал се контузи в средата на септември срещу Лудогорец. После се върна да играе, но нещата се усложниха и в края на миналата година ветеранът се подложи на операция. 37-годишният Илиев се надява да помогне на тима си да стигне финал за купата, която вдигна два пъти - 2019, 2020 г.