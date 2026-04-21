Крушарски: Сам не си говоря, интерес към Локо има само от мен

Президентът на Локомотив Пд Христо Крушарски направи пред „Мач Телеграф“ равносметка за изиграните срещи до момента през сезона. Той заяви, че „черно-белите“ са постигнали поставените до момента цели и разкри какви са новите, които следват. Крушарски коментира и предстоящите срещи на тима с Арда за Купата на България, както и двете дербита на Пловдив срещу Ботев.

– Г-н Крушарски, каква е равносметката след края на редовния сезон? Доволни ли сте и можеше ли и повече да се постигне?

– Винаги може да се иска повече, но равносметката, бих казал, че е добра. Това, което си бяхме поставили за цел, се случи. Локомотив е пети в класирането, а освен това сме и на полуфинал срещу Арда за Купата на България. Мисля, че постигнахме добри резултати и трябва да продължим да надграждаме.

– Какви са амбициите до края на сезона?

– Трябва да гледаме стъпка по стъпка. Искаме да радваме феновете и да печелим във всяка една среща. Това е всичко, което искаме. Нямаме амбиции да ставаме световни шампиони, но Купата е наша! Така е казал някой. Не аз, а някой друг. Трябва да се потрудим, за да я вземем. Настройката е да успеем и аз съм оптимист.

– Ще се изправите срещу Арда в два мача. Те също играят стабилно. Победиха и Лудогорец преди дни. Ще успеете ли да ги преодолеете?

– Според мен ще успеем. Слушай какво ти казвам аз. Да, те може да са надигнали глава, но нас това не ни интересува. Щом са вдигнали главата – да пазят равновесие. Ние пазим равновесие и това ще го покажем. Искаме да играем финал и да вземем трофея. Това е всичко.

– Доста се говори, че може клубът да бъде поет от някой друг инвеститор. Има ли сериозен интерес към Локомотив?

– Омръзнало ми е от празни приказки. Честно! Не ми се говори повече по тази тема. Към днешна дата и час – интерес към Локомотив има само и единствено от мен. Това е всичко. От другаде няма. Изписаха се какви ли не щуротии и глупости, но те не отговарят на истината.

– Има ли интерес към някой от футболистите на отбора?

– Не! Към момента няма интерес към никого от футболистите на клуба. Има интерес от псевдо мениджъри, които само пълнят главите на играчите с лоши мисли и това не е добре. Интерес е, когато дойде оферта в клуба и я видя. На това му казвам интерес. Всичко друго е просто празни приказки. Гледам ги 20 човека – псевдо мениджъри, че се въртят все около младите, но до оферта, която да е дошла от някой клуб, не се е стигнало. Когато дойде нещо официално, ще научат всички. Първо ще излезе в сайта на клуба и всички, които се интересуват от Локомотив, ще се запознаят.

– Босът на Ботев Пд Илиян Филипов каза, че е дошло време за разплата…

– Той нека си говори и пише каквото пожелае. Аз не се заяждам с никого. Говоря това, което мисля и виждам, че е редно да го говорим. Заяждането не води до нищо хубаво.

Илиян Филипов си прави реклама и лошо няма в това. Аз нужда от реклама нямам. Имам нужда да бачкам и да се получава това, което искаме. Амбицията ми е да се стига до резултати с работа, а не с приказки. Ако ме потърси някой, съм насреща. Сам не си говоря. Още не съм стигнал до този момент. Гоня 70 години, но още не съм започнал сам да си говоря и не правя сметка скоро това да се случва.

– Ще успее ли Локомотив да се наложи в двете дербита срещу Ботев Пд?

– Ние винаги излизаме за победа. Без значение срещу кой противник. Амбицирани сме да вземем и тези мачове, и останалите до края на сезона. При Локомотив друга настройка няма и няма как да има. Искам момчетата да бъдат концентрирани и фокусирани. Трябва да се покаже класа и решителност. Мисля, че Локомотив е един стабилизиран и мобилизиран отбор. Всички гледаме само и единствено в една посока и тя е само напред. Мисля, че го доказахме това нещо, а и всички се убедиха в това. Някои хора не вярват на някои приказки, но в крайна сметка нещата се случват. Редът, порядъкът и дисциплината водят до резултати. Трябва да бъдем последователни и решителни.