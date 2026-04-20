Билетите за Арда и Локомотив (Пд) в продажба от утре

В сряда ще се изиграе първата полуфинална среща от турнира за Купата на България между Арда (Кърджали) и Локомотив (Пловдив). Двубоят ще се проведе на 22 април от 19:00 ч. на „Арена Арда“.

Продажбата на билети стартира утре, 21 април, на касите на „Арена Арда“. В деня на мача ще бъде отворена специална каса за феновете на гостите, разположена до входа на сектор „Г“. Тя ще започне работа в 15:00 ч.

Работно време на касите:

21.04 (вторник) – от 10:00 до 17:00 ч.

22.04 (сряда) – от 09:00 ч. до края на първото полувреме

Цени на билетите:

Сектор „А“ (ложа) – 15 евро

Сектори „А“, „Б“, „В“ и „Г“ – 10 евро