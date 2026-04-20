От "Лаута": Продължават записванията за безплатната екскурзия до Кърджали

Ръководството на Локомотив Пловдив даде нови пояснения за привържениците на отбора, които искат да се възползват от организираната безплатна екскурзия до Кърджали за първия полуфинал от турнира за Купата на България срещу Арда. Двубоят с "небесносините" е в сряда (22.04) от 19:00 часа на "Арена Арда", като от "Лаута" напомниха, че записванията продължават.

Те стават в официалния магазин на клуба (до бариерата на спортния комплекс) по следния график:

20.04 - от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

21.04 - от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 16:00 часа

На място трябва да бъде заплатена единствено сумата за билета, която е 10 евро. Пропуските за срещата ще бъдат раздадени в деня на мача!

"Тръгването е насрочено за 16:00 часа от стадион "Локомотив'! Молим всички, които ще се запишат, да бъдат поне 15 минути по-рано. Очакваме Ви в Кърджали! 22.04 - 19:00 часа! Само Локо!", написаха по този повод от "черно-белия" клуб.