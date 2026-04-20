Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. От "Лаута": Продължават записванията за безплатната екскурзия до Кърджали

От "Лаута": Продължават записванията за безплатната екскурзия до Кърджали

Ръководството на Локомотив Пловдив даде нови пояснения за привържениците на отбора, които искат да се възползват от организираната безплатна екскурзия до Кърджали за първия полуфинал от турнира за Купата на България срещу Арда. Двубоят с "небесносините" е в сряда (22.04) от 19:00 часа на "Арена Арда", като от "Лаута" напомниха, че записванията продължават.

Те стават в официалния магазин на клуба (до бариерата на спортния комплекс) по следния график:

20.04 - от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

21.04 - от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 16:00 часа

На място трябва да бъде заплатена единствено сумата за билета, която е 10 евро. Пропуските за срещата ще бъдат раздадени в деня на мача!

"Тръгването е насрочено за 16:00 часа от стадион "Локомотив'! Молим всички, които ще се запишат, да бъдат поне 15 минути по-рано. Очакваме Ви в Кърджали! 22.04 - 19:00 часа! Само Локо!", написаха по този повод от "черно-белия" клуб.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Спартак (Вн) ще гони промяна на статуквото

Спартак (Вн) ще гони промяна на статуквото

  • 20 апр 2026 | 09:23
  • 1284
  • 1
Феновете на "моряците" очакват пробуждане в плейофите

Феновете на "моряците" очакват пробуждане в плейофите

  • 20 апр 2026 | 09:18
  • 1034
  • 2
Левски търси млади българи за лятото

Левски търси млади българи за лятото

  • 20 апр 2026 | 08:08
  • 19848
  • 64
Антони Здравков: Наско Сираков се е доказал в годините като ръководител

Антони Здравков: Наско Сираков се е доказал в годините като ръководител

  • 19 апр 2026 | 20:39
  • 2937
  • 5
Ето кой ще свири първия полуфинал между Лудогорец и ЦСКА

Ето кой ще свири първия полуфинал между Лудогорец и ЦСКА

  • 19 апр 2026 | 16:06
  • 5099
  • 0
Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

  • 19 апр 2026 | 14:22
  • 9677
  • 57
Виж всички

Водещи Новини

Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

  • 20 апр 2026 | 12:46
  • 17689
  • 11
Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

  • 20 апр 2026 | 14:53
  • 5400
  • 1
Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път

Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път

  • 20 апр 2026 | 12:46
  • 15084
  • 30
Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

  • 20 апр 2026 | 12:13
  • 7332
  • 12
Арестуваха бивш футболист на ЦСКА

Арестуваха бивш футболист на ЦСКА

  • 20 апр 2026 | 10:11
  • 29459
  • 48
Манчестър Сити ли вече е фаворит за титлата в Премиър лийг

Манчестър Сити ли вече е фаворит за титлата в Премиър лийг

  • 20 апр 2026 | 08:32
  • 15143
  • 14