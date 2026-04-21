  • 21 апр 2026 | 09:34
Бъдещите чуждестранни инвеститори в Локо (Пд) стопират продажбата на талант №1 в отбора

Бъдещите чуждестранни инвеститори в Локомотив Пловдив, които се очаква да влязат в клуба през лятото, желаят да стопират продажбата на Севи Идриз. Tалантът е желан от доста български и чуждестранни клубове, сред които Левски, ЦСКА и Лудогорец.

На "Лаута“ обаче вярват, че с правилна и целенасочена работа младежкия национал може да вдигне още цената си да направи по-солиден трансфер. Все още не е ясно дали става въпрос за нов собственик или хора, които ще помагат на Христо Крушарски с издръжката. Желанието им обаче е Севи Идриз да остане и около него да се гради бъдещето на отбора, твърди "Тема спорт".

Наскоро новият изпълнителен директор на Локомотив Пловдив Георги Величков обяви, че нещата с бъдещия инвеститор са сериозни и са в напреднала фаза.

