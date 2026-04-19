Данаил Бачков: Треперех от страх, когато трябваше да се срещна с Георги Илиев в офиса му

Бившият футболист на Локомотив (Пловдив) и Левски, както и настоящ треньор – Данаил Бачков, разказа интересна история от престоя си при „смърфовете“, когато начело на тима застава босът Георги Илиев. Бачков е бивш капитан на Локомотив, както и носител на Купата на България с Левски. Ето какво разказа Бачката в подкаста FootballStorycast:

"Получихме оферта от ЦСКА със Стоян Колев. Той впоследствие отиде в ЦСКА. Мен обаче ме искаше и Велбъжд Кюстендил. Аз само като чух Кюстендил и настръхнах. Имах разговор с Херо и ме убеди, че трябва да подпиша с тях. Малко след това ми се обажда Тити Папазов, с когото бяхме семейни приятели и ми казва: „Ти си няма такъв късметлия. Жоро Илиев взима Локомотив Пловдив“. А Тити и Жоро бяха големи приятели, това е факт и съм го виждал. След това ми каза: „Утре идвам, взимам те и отиваме при Жоро“. И наистина, дойде, взе ме и отидохме в неговия офис. За какви лични условия да говорим, аз влязох целия треперушка. За първи път виждах Жоро Илиев, но пък той се беше запознал с мен. Вика ми: „Как си, малък? Разбрах, че ЦСКА те иска. Колко пари ти дават? Давам ти с толкова повече, устройва ли те“. Аз бях бял като платно, наистина ме беше много страх. Парите ме устройваха, разбрахме се и ми платиха. Парите бяха в една торбичка. Нито се подписах някъде, нито нищо. И до днес това беше най-добрият президент, с когото съм работил".

"Продадоха ме в Левски за близо милион. Офертата им наистина беше много силна. Казах на Херо, че искам да остана в Локо, но той ми заяви, че не зависи от него".