Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  • 19 апр 2026 | 09:31
  • 2719
  • 2
Данаил Бачков: Треперех от страх, когато трябваше да се срещна с Георги Илиев в офиса му

Бившият футболист на Локомотив (Пловдив) и Левски, както и настоящ треньор – Данаил Бачков, разказа интересна история от престоя си при „смърфовете“, когато начело на тима застава босът Георги Илиев. Бачков е бивш капитан на Локомотив, както и носител на Купата на България с Левски. Ето какво разказа Бачката в подкаста FootballStorycast:

"Получихме оферта от ЦСКА със Стоян Колев. Той впоследствие отиде в ЦСКА. Мен обаче ме искаше и Велбъжд Кюстендил. Аз само като чух Кюстендил и настръхнах. Имах разговор с Херо и ме убеди, че трябва да подпиша с тях. Малко след това ми се обажда Тити Папазов, с когото бяхме семейни приятели и ми казва: „Ти си няма такъв късметлия. Жоро Илиев взима Локомотив Пловдив“. А Тити и Жоро бяха големи приятели, това е факт и съм го виждал. След това ми каза: „Утре идвам, взимам те и отиваме при Жоро“. И наистина, дойде, взе ме и отидохме в неговия офис. За какви лични условия да говорим, аз влязох целия треперушка. За първи път виждах Жоро Илиев, но пък той се беше запознал с мен. Вика ми: „Как си, малък? Разбрах, че ЦСКА те иска. Колко пари ти дават? Давам ти с толкова повече, устройва ли те“. Аз бях бял като платно, наистина ме беше много страх. Парите ме устройваха, разбрахме се и ми платиха. Парите бяха в една торбичка. Нито се подписах някъде, нито нищо. И до днес това беше най-добрият президент, с когото съм работил".

"Продадоха ме в Левски за близо милион. Офертата им наистина беше много силна. Казах на Херо, че искам да остана в Локо, но той ми заяви, че не зависи от него".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Женският национален отбор с драматична загуба в световните квалификации

  • 19 апр 2026 | 02:06
  • 1150
  • 0
Мъри Стоилов почерпи с чай Емо Костадинов

  • 18 апр 2026 | 23:53
  • 7148
  • 3
Ето какво отговориха на Бербатов федерациите за процента държавни пари в бюджетите им

  • 18 апр 2026 | 20:05
  • 16550
  • 56
Лапоухов: ЦСКА е топ! Няма да ходя в Русия, Германия или Англия

  • 18 апр 2026 | 16:58
  • 2907
  • 5
Лидерът на Втора лига се оплака от системен съдийски тормоз, сезира Георги Иванов (видео)

  • 18 апр 2026 | 16:55
  • 4064
  • 7
Младежки национал пред завръщане в игра за Берое

  • 18 апр 2026 | 15:33
  • 1292
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Манчестър Сити срещу Арсенал в решителна битка за титлата в Премиър лийг

  • 19 апр 2026 | 06:02
  • 9206
  • 10
Евертън и Ливърпул се сблъскват в горещо мърсисайдско дерби

  • 19 апр 2026 | 05:36
  • 6064
  • 6
Норвежци може да спасят ЦСКА от ненужен

  • 19 апр 2026 | 09:44
  • 866
  • 1
39 години по-късно историята се повтори и Реал Сосиедад ликува с Купата на краля

  • 19 апр 2026 | 00:55
  • 42127
  • 203
Ефективен Ман Юнайтед и гредите удължиха агонията на Челси, "червените дяволи" почти си гарантираха място в ШЛ

  • 18 апр 2026 | 23:55
  • 30857
  • 147
Нефтохимик удари Локомотив в Пловдив и е на финал в efbet Супер Волей

  • 18 апр 2026 | 20:58
  • 22238
  • 18