Септември победи Левски при 16-годишните

  • 20 апр 2026 | 17:53
Септември победи Левски с 1:0 в дербито на 23-я кръг в Елитната група до 16 години. Единственото попадение в мача бе дело на Борис Гогов.

Срещата започна равностойно, като на терена имаше много битка и малко футбол. В 37-ата минута Денислав Костов от домакините беше фаулиран в наказателното поле и се стигна до дузпа. Зад топката застана потърпевшият, но изстрелът му бе спасен от вратаря на септемврийци Пламен Панданзиев. Няколко минути по-късно Костов можеше да се реваншира за пропуска си, но негов удар срещна гредата. Така двата отбора се прибраха на почивка при нулево равенство.

В началото на втората част падна и победното попадение за Септември. Борис Гогов засече прострелно центриране и с едно докосване прати топката в мрежата. До края на срещата Левски се опита да упражни натиск, но не успя да създаде сериозни заплахи пред противниковата врата.

