ЦСКА удари Левски и при 16-годишните

ЦСКА победи Левски с 1:0 като гост на „Герена“ в дербито от 19-ия кръг на Eлитната група до 16 години. Единственото попадение в срещата реализира Георги Киров, който донесе ценния успех на „червените“.

ЦСКА смачка Левски в дербито при 15-годишните

Гостите започнаха по-активно двубоя и още в първите минути създадоха няколко опасни ситуации пред вратата на домакините. Натискът на ЦСКА даде резултат в 15-ата минута, когато след центриране от левия фланг Георги Киров засече топката и я прати в мрежата на Левски за 0:1. До края на първата част други попадения не паднаха и „червените“ се оттеглиха на почивка с аванс.

През втората част Левски се опита да реагира и да стигне поне до изравняване. Малко след изминаването на час игра Васил Киров отправи опасен удар, но вратарят на ЦСКА се намеси отлично и спаси. Малко по-късно и Мариян Йовов се озова на добра позиция, но и неговият изстрел бе отразен от стража на „червените“.

В заключителните минути домакините засилиха натиска и създадоха няколко положения след статични ситуации и ъглови удари, но така и не успяха да намерят път към гола.

Така ЦСКА удържа аванса си и грабна победата в дербито, печелейки трите точки след минималния успех с 1:0.