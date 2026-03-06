Популярни
  Sportal.bg
  Септември (София) U16
  Септември и Академик (Пловдив) завършиха наравно при 16-ките

Септември и Академик (Пловдив) завършиха наравно при 16-ките

  • 6 март 2026 | 15:01
  • 413
  • 0
Септември и Академик (Пловдив) завършиха наравно при 16-ките

Септември и Академик (Пловдив) завършиха 1:1 в среща от 19-ия кръг на Елитната група до 16 години. Точен за “септемврийци” беше Теодор Доцев, докато за пловдивчани се разписа Кристиян Митрушев. Двубоят започна равностойно като през първата част двата отбора не успяха да застрашат сериозно противниковите вратари.

През втората част след час игра Кристиян Митрушев реализира красив гол от далечно разстояние и изведе Академик напред в резултата. Десет минути преди края на мача Теодор Доцев направи индивидуален ред и донесе равенството на Септември.

