  Официално: Джика Хаджи отново е селекционер на Румъния

Официално: Джика Хаджи отново е селекционер на Румъния

Легендарният Георге Хаджи е новият селекционер на Румъния, съобщиха от местната футболна федерация. Той наследява на поста починалия по-рано този месец Мирча Луческу, като договорът му покрива следващите два квалификационни цикъла на националния отбор на северната ни съседка.

“Изпълнителният комитет на Румънската футболна федерация одобри предложението на техническата комисия на 16 април 2026 г. и така Георге Хаджи днес официално се завръща на скамейката на националния отбор на Румъния. Федерацията съобщава за назначаването като селекционер на играча с най-много мачове за румънския национален отбор. Хаджи, който е символ на достойнство, подписа договор за следващите два квалификационни цикъла с мисията да върне националния тим към елита на световния футбол”, се казва в изявлението на федерацията.

За Джика Хаджи това ще е втори период като селекционер на Румъния след този през есента на 2001 година, когато води отбора само в четири мача за една победа, две ремита и една загуба. Впоследствие той беше начело на Бурсаспор, Галатасарай (два пъти), Политехника (Тимишоара), ФКСБ, Виторул Констанца и Фарул (Констанца). Като играч той записа 125 мача с 35 гола за Румъния, като заедно с Адриан Муту е голмайстор номер 1 на националния тим за всички времена. Освен това е представлявал румънците на три световни и три европейски първенства.

“Чест и голяма отговорност е отново да представлявам Румъния, както го правех и като футболист. Надявам се да правя същото и като треньор, защото само играта е от значение. Ето защо поех националния тим: убеден съм, че можем да постигнем големи неща. Надявам се да повторя представянето ми като футболист и като наставник. Сигурен съм, че можем да станем най-добрите”, коментира 61-годишният Хаджи на представянето си пред местните медии.

Снимки: Gettyimages

