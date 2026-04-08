Стадион в Румъния може да носи името на Мирча Луческу, в Турция също ще почетат паметта на легендата

След кончината на румънската легенда Мирча Луческу, който си отиде от този свят вчера на 80 години, в северната ни съседка вече активно обсъждат по какви начини да почетат паметта на голямата фигура за местния футбол.

Колегите от gsp.ro цитират кмета на град Хунедоара Дан Бобуцану, който смята, че новият стадион на клуба, който трябва да бъде готов през 2029 г., може да носи да носи името на споминалия се наставник. Съоръжението е предвидено с капацитет 10 900 места и ще струва приблизително 64 милиона евро.

Именно в местния Корнивул (б.ред. - в момента лидер в румънската втора дивизия) Луческу оставя значима следа във футболния си път - и като играч, и като треньор.

„Много тъжна новина. Приех я като шок! Очаквахме го в Хунедоара, беше ми се обадил след мача в Зеница с Босна, искаше да дойде да представи книгата си, в която цяла глава е посветена на дейността му в Корвинул. Помоли ме да организирам събитието, трябваше да се срещнем тази пролет. За съжаление, това вече не е възможно. Тогава говорихме за последен път", каза Бобуцану.

"Според мен националната арена също трябва да носи това име. Мирча Луческу не принадлежи само на Хунедоара", казва още кметът.

Mircea Lucescu’nun cenazesi, anma töreni için Bükreş'teki Ulusal Arena'ya getirildi.pic.twitter.com/oReXcHTSax — Fanatik (@fanatikcomtr) April 8, 2026

Междувременно в Турция също ще почетат паметта на румънската легенда. Местната футболна федерация излезе със съобщение, в което обявява, че всички мачове от елитната СуперЛига между 8 и 13 април ще започват с минута мълчание в памет на Мирча Луческу.

Най-титулуваният румънски треньор остави трайна следа в турския футбол, след като е водил националния отбор на Турция, както и грандовете Галатасарай и Бешикташ. Клубовете ще имат възможност да носят черни ленти, уточняват още от федерацията.

Türk ve dünya futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımız ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun vefatı nedeniyle 8-13 Nisan tarihleri arasında oynanacak tüm Profesyonel Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.… — TFF (@TFF_Org) April 8, 2026

Мирча Луческу прави първите си стъпки във футбола в Динамо (Букурещ) – клуб, с който е свързана по-голямата част от кариерата му. Като футболист той играе още за Щиинца (Букурещ) и Корвинул (Хунедоара). Като играч печели 7 шампионски титли и една Купа на Румъния, всички с екипа на Динамо.

В дългата си треньорска кариера той води отборите на Корвинул, два пъти националния отбор на Румъния, Динамо (Букурещ), Пиза, Бреша, Реджиана, два пъти Рапид (Букурещ), Интер, Галатасарай, Бешикташ, Шахтьор, Зенит, националния отбор на Турция и Динамо (Киев).

Луческу е спечелил общо 36 трофея като треньор: 9 пъти шампионата на Украйна, 8 пъти Купата на Украйна, 7 пъти Суперкупата на Украйна, 3 пъти Купата на Румъния, 2 пъти шампионата на Румъния, 2 пъти шампионата на Турция, както и Купата на УЕФА, Суперкупата на Европа, Суперкупата на Русия и Англо-италианската купа.

В петък, когато е насрочено погребението на бившия национален селекционер, в Хунедоара ще бъде обявен ден на траур. От днес пък ковчегът с тленните останки на Луческу е изложен за поклонение на националния стадион „Арена Национала“. Мирча Луческу ще бъде погребан с военни почести в гробището „Белу“ в Букурещ в петък, 10 април.

Следвай ни:

Снимки: Imago