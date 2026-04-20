Янев прави минимум три промени за гостуването в Разград

Треньорът на ЦСКА Христо Янев ще направи поне три промени в титулярния състав за утрешното гостуване на Лудогорец спрямо дербито с Левски (1:1) миналия понеделник. Сред избраниците на казанлъшкия специалист в Разград ще попаднат халфът Бруно Жордао, крилото Лео Перейра и голмайсторът Леандро Годой, които бяха резерви срещу "сините".

Жордао дори не се появи в игра в сблъсъка, а това се случи и при гостуването на Монтана. Той бе съхранен, тъй като виси с жълти картони, но ще започне срещу Лудогорец за сметка на Петко Панайотов. Същото се отнася и за Годой, който ще замени Питас. А сред 11-те за Разград ще се завърне и Лео Перейра, който бе сред най-активните при предишното гостуване на Лудогорец, завършило злощастно с 0:3.

Жордао е с 8 жълти картона през сезона, а Годой с 4. Така, при следващо официално предупреждение, ще пропуснат съответно два и един мача. След утрешния първи полуфинал с Лудогорец в Разград за "армейците" предстои още едно дерби с Левски в събота от 16:00 часа на старта на плейофите и реваншът с "орлите" за Купата следващата сряда от 19:00 ч.