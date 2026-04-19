  3. Пет титли и общо десет медала за България от международен турнир по борба за кадети в Букурещ

Пет титли и общо десет медала за България от международен турнир по борба за кадети в Букурещ

  • 19 апр 2026 | 17:38
Пет титли и общо десет медала за България от международен турнир по борба за кадети в Букурещ

Класиците завършиха на второ място в отборното класиране, а българските състезатели спечелиха пет титли, два сребърни и три бронзови медала на традиционния турнир по борба за кадети "Константин Александру и Йоан Попович" в Букурещ (Румъния).

Шампиони станаха Цветан Николов (45 кг), Борис Крумов (48 кг), Антоан Цветанов (65 кг), Кристиян Кръстев (71), както и Емелиян Пашов, който на финала надделя над Йоан Димитров в категория до 110 кг. В същата категория Йордан Семков е пети.

Със сребро се окичи още Никола Лазаров (92 кг), а бронз взеха Данимир Йорданов (51 кг), Георги Мърков (60 кг) и Филип Дурев (92 кг).

На крачка от медалите остана Стоян Забеков - четвърти, но пък допринесе за отборното класиране.

Българският тим беше воден от треньорите Светослав Миленков и Бисер Георгиев.

Първи са домакините с 202 точки и завоювани четири титли, три сребърни медала и един бронз. Трети е Туркменистан с 82 точки.

Кадетките се наредиха трети в отборното класиране със 107 точки. Титла спечели Андреа Нисева (61 кг), а бронз имат Катерина Бояджиева (49 кг) и Наталия Тисева (69 кг). Христиана Христова (46 кг), Боряна Борисова (65 кг) и Таня Иванова (73 кг) завършиха четвърти, а пети се наредиха Ива Димитрова (49 кг) и Сияна Димитрова (61 кг). Тимът беше воден от Даяна Пашева.

Първи е съставът на Германия с 200 точки, а втори са румънките със 155.

Кадетите в свободния стил останаха четвърти отборно със 128 точки. Шампиони станаха Христо Яначков (60 кг) и Стефан Стефанов (110 кг), а бронз взеха Георги Спасов (55 кг) и Георги Христов (92 кг). Валентин Вангелов (45 кг) и Станимир Спасов (48 кг) се наредиха четвърти, а пети са Мерт Мустафов (55 кг), Христо Челибийски (71 кг), Алберт Шукри (80 кг).

Българите бяха воден от треньорите Мариан Недков и Мирослав Киров.

Първи в оборното класиране стана тимът на Туркменистан със 180 точки, следван от Армения със 141, Румъния със 139 и т.н.

В турнира участие взеха над 250 състезатели от 16 държави, съобщават от БФ Борба.

През май месец Самоков ще бъде домакин на Европейското първенство по борба за кадети.

