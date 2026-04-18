  Sportal.bg
  2. Бойни спортове
Седем българи се класираха за финалите в Букурещ

  • 18 апр 2026 | 13:28
  • 199
  • 0
Седем българи се класираха за финалите на международния турнир по борба за кадети "Константин Александру и Йоан Попович" в Букурещ (Румъния).

В изцяло български финал ще излязат Йоан Димитров срещу Емилиян Пашов в категория до 110 килограма на класическия стил.

Титлите при класиците ще оспорват още Цветан Николов (45 кг) и Кристиян Кръстев (71 кг), а в свободния стил - Христо Яначков (60 кг) и Стефан Стефанов (110 кг).

При кадетките за златото ще спори Андреа Нисева (61 кг).

За бронза ще излязат шестима родни състезатели, а шанс да стигнат до малкия финал имат и други, ако преодолеят репешажите в сутрешния сеанс днес.

Още от Бойни спортове

Деветима български боксьори заминаха за Световна купа в Бразилия

Деветима български боксьори заминаха за Световна купа в Бразилия

  • 17 апр 2026 | 20:20
  • 825
  • 0
Четирима българи се качват на ринга на SENSHI 31

Четирима българи се качват на ринга на SENSHI 31

  • 17 апр 2026 | 18:36
  • 880
  • 0
Две ключови правила в ММА може да бъдат променени това лято

Две ключови правила в ММА може да бъдат променени това лято

  • 17 апр 2026 | 16:20
  • 536
  • 0
Арман Царукян и Раян Гарсия са в конфликт заради неизплатен облог

Арман Царукян и Раян Гарсия са в конфликт заради неизплатен облог

  • 17 апр 2026 | 16:16
  • 771
  • 1
Иржи Прохазка стана баща няколко дни след UFC 327

Иржи Прохазка стана баща няколко дни след UFC 327

  • 17 апр 2026 | 13:45
  • 626
  • 1
Мераб Двалишвили: Арман Царукян не е сериозна заплаха за Илия Топурия

Мераб Двалишвили: Арман Царукян не е сериозна заплаха за Илия Топурия

  • 17 апр 2026 | 13:32
  • 1620
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

  • 18 апр 2026 | 12:39
  • 16529
  • 46
Ясни са дните и часовете на двата сблъсъка между ЦСКА и Левски (пълната плейофна програма)

Ясни са дните и часовете на двата сблъсъка между ЦСКА и Левски (пълната плейофна програма)

  • 18 апр 2026 | 11:26
  • 24096
  • 15
Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

  • 18 апр 2026 | 08:00
  • 12163
  • 28
Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

  • 18 апр 2026 | 12:00
  • 4077
  • 1
Карлос Насар замина за Европейското

Карлос Насар замина за Европейското

  • 18 апр 2026 | 11:26
  • 5350
  • 7
9113 дни по-късно: как възроденият Ковънтри се върна в Премиър лийг

9113 дни по-късно: как възроденият Ковънтри се върна в Премиър лийг

  • 18 апр 2026 | 08:43
  • 10264
  • 8