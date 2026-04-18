Седем българи се класираха за финалите в Букурещ

Седем българи се класираха за финалите на международния турнир по борба за кадети "Константин Александру и Йоан Попович" в Букурещ (Румъния).

В изцяло български финал ще излязат Йоан Димитров срещу Емилиян Пашов в категория до 110 килограма на класическия стил.

Титлите при класиците ще оспорват още Цветан Николов (45 кг) и Кристиян Кръстев (71 кг), а в свободния стил - Христо Яначков (60 кг) и Стефан Стефанов (110 кг).

При кадетките за златото ще спори Андреа Нисева (61 кг).

За бронза ще излязат шестима родни състезатели, а шанс да стигнат до малкия финал имат и други, ако преодолеят репешажите в сутрешния сеанс днес.