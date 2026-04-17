Отборите на Ботев 93 и Левски са №1 при класиците сред децата

"Ботев-93" (Враца) и "Левски" станаха първи в отборното класиране при класиците на държавния шампиона за деца в Самоков.

Тимът от Враца оглави класиране в по-малката възраст, до 11 г., със 132 точки, следван от домакините от "Рилски спортист" със 129 т. и ЦСКА със 110 т.

В тази група 5 отбора спечелиха по две титли. Освен шампионите по две златни отличия взеха още "Надежда 2014" (Оряхово), "Левски", "Класик" (Белене) и ЦСКА. Една титла спечели "Плевен".

Във втората група, при 13-годишните, "Левски" е на върха със 180 точки, пред "Рилски спортист" със 100 т. и "Васил и Георги Илиеви" (Кн) със 76 т.

В тази възраст шампионите спечелиха 3 отличия, като имаха и два изцяло "сини" финала - в кат. до 30 кг и до 38 кг.

"Септември" и "Миньор" (Пк) взеха по две титли.

В първата възрастова група за отличията спориха 173 състезатели от 29 клуба. А във втората, до 13 г., на тепиха излязоха 216 от 37 клуба.