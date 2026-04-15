  Солиден български отбор ще участва на турнир по борба в Румъния

Солиден български отбор ще участва на турнир по борба в Румъния

  • 15 апр 2026 | 09:11
Солиден български отбор ще участва на турнир по борба в Румъния

Солиден български отбор от 48 състезатели заминава за традиционния турнир по борба “Константин Александру и Йоан Поповичи" в Букурещ (Румъния), който е тази седмица (17-19 април).

В класическия стил родната школа ще бъде представена от 18 борци, в свободния - от 19, а при жените ще участват 11 състезателки.

Треньори на различните направления са Светослав Миленков, Бисер Георгиев (класически стил), Мариан Недков, Мирослав Киров (свободен стил) и Даяна Пашева (жени).

Жребият ще бъде теглен в четвъртък, схватките стартират в петък. Елиминациите са в единия ден, на другия са финалите.   Наш съдия на състезанието ще бъде Аспарух Томов.

Състав на български отбор:

Класически стил:

45 кг Цветан Николов

48 кг Борис Крумов

51 кг Данимир Йорданов

55 кг Андрей Данаилов, Станислав Димитров

60 кг Георги Мърков, Владислав Иванов

65 кг Антоан Цветанов, Александър Василев

71 кг Велизар Стоянов, Кристиян Кръстев

80 кг Иса Таксимов, Стоян Зебеков

92 кг Никола Лазаров, Филип Дурев

110 кг Йоан Димитров, Йордан Семков, Емилиян Пашов

Свободен стил

45 кг Валентин Вангелов

48 кг Станимир Славов

55 кг Мерт Мустафов, Янаки Ковачев, Георги Спасов

60 кг Берк Хаджиюмеров, Христо Яначков, Божидар Дамянов, Алекс Антонов

65 кг Валентин Господинов, Кольо Петков, Максуд Садъков

71 кг Димитър Алабанев, Христо Челибийски

80 кг Алберт Шукри

90 кг Георги Христов, Йордан Георгиев

110 кг Стефан Стефанов, Рачо Стефанов

Жени

43 кг Илина Кристин

46 кг Христиана Христова

49 кг Катерина Бояджиева, Ива Димитрова

53 кг Валерия Станчева

57 кг Стефани Лозарова

61 кг Андреа Нисева, Сиана Димитрова

65 кг Боряна Борисова,

69 кг Наталия Тасева

73 кг Таня Иванова  

Програма:

16 април, четвъртък 
17 ч техническа конфереция, жребий – FS, WW, GR

17 април, петък 
10,30 ч елиминации: GR 45-51-60-71-92-110 кг,  FS 45-51-60-71-92-110 кг,  WW 40-46-53-61-69-73 кг 
17 ч полуфинали

18 април, събота 
10,30 ч репешажи, елиминации: GR 48-55-65-80 кг,  FS 48-55-65-80 кг  WW 43-49-57-65 кг
 17 ч полуфинали 18 ч финали

19 април, неделя 
10,30 ч репешажи, финали

Още от Бойни спортове

Нов успех за България на Световното по таекуондо за юноши и девойки

Нов успех за България на Световното по таекуондо за юноши и девойки

  • 15 апр 2026 | 03:22
  • 581
  • 0
Нов успех за България на Световното по таекуондо за юноши и девойки

Нов успех за България на Световното по таекуондо за юноши и девойки

  • 14 апр 2026 | 19:05
  • 1052
  • 0
Отворено писмо на Слави Бинев до Димитър Бербатов

Отворено писмо на Слави Бинев до Димитър Бербатов

  • 14 апр 2026 | 18:35
  • 2065
  • 3
България без Радослав Росенов и Хавиер Ибанес на Световната купа по бокс в Бразилия

България без Радослав Росенов и Хавиер Ибанес на Световната купа по бокс в Бразилия

  • 14 апр 2026 | 16:55
  • 1321
  • 0
България ще бъде представена от 13 джудисти на Европейското в Тбилиси

България ще бъде представена от 13 джудисти на Европейското в Тбилиси

  • 14 апр 2026 | 11:26
  • 766
  • 0
Самоков посреща държавния шампионат по борба за деца и момчета

Самоков посреща държавния шампионат по борба за деца и момчета

  • 14 апр 2026 | 08:44
  • 760
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с рекордни приходи след дербито

ЦСКА с рекордни приходи след дербито

  • 15 апр 2026 | 09:47
  • 3789
  • 7
10 години по-късно Атлетико отново го направи! "Дюшекчиите" нокаутираха Барса по болезнен начин и са на полуфинал

10 години по-късно Атлетико отново го направи! "Дюшекчиите" нокаутираха Барса по болезнен начин и са на полуфинал

  • 15 апр 2026 | 00:06
  • 87618
  • 465
Лудогорец не може да си позволи нова грешка срещу Арда

Лудогорец не може да си позволи нова грешка срещу Арда

  • 15 апр 2026 | 07:12
  • 9274
  • 20
Байерн и Реал Мадрид в нов титаничен сблъсък

Байерн и Реал Мадрид в нов титаничен сблъсък

  • 15 апр 2026 | 09:39
  • 1174
  • 0
Ливърпул този път заслужаваше повече срещу ПСЖ, но "златният" Дембеле попари "Анфийлд"

Ливърпул този път заслужаваше повече срещу ПСЖ, но "златният" Дембеле попари "Анфийлд"

  • 15 апр 2026 | 00:54
  • 61401
  • 67
Напечен мач на "Тича": Морето гони петото място, ЦСКА 1948 - третото

Напечен мач на "Тича": Морето гони петото място, ЦСКА 1948 - третото

  • 15 апр 2026 | 07:33
  • 5632
  • 1