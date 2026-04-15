Солиден български отбор ще участва на турнир по борба в Румъния

Солиден български отбор от 48 състезатели заминава за традиционния турнир по борба “Константин Александру и Йоан Поповичи" в Букурещ (Румъния), който е тази седмица (17-19 април).

В класическия стил родната школа ще бъде представена от 18 борци, в свободния - от 19, а при жените ще участват 11 състезателки.

Треньори на различните направления са Светослав Миленков, Бисер Георгиев (класически стил), Мариан Недков, Мирослав Киров (свободен стил) и Даяна Пашева (жени).

Жребият ще бъде теглен в четвъртък, схватките стартират в петък. Елиминациите са в единия ден, на другия са финалите. Наш съдия на състезанието ще бъде Аспарух Томов.

Състав на български отбор:

Класически стил:

45 кг Цветан Николов

48 кг Борис Крумов

51 кг Данимир Йорданов

55 кг Андрей Данаилов, Станислав Димитров

60 кг Георги Мърков, Владислав Иванов

65 кг Антоан Цветанов, Александър Василев

71 кг Велизар Стоянов, Кристиян Кръстев

80 кг Иса Таксимов, Стоян Зебеков

92 кг Никола Лазаров, Филип Дурев

110 кг Йоан Димитров, Йордан Семков, Емилиян Пашов

Свободен стил

45 кг Валентин Вангелов

48 кг Станимир Славов

55 кг Мерт Мустафов, Янаки Ковачев, Георги Спасов

60 кг Берк Хаджиюмеров, Христо Яначков, Божидар Дамянов, Алекс Антонов

65 кг Валентин Господинов, Кольо Петков, Максуд Садъков

71 кг Димитър Алабанев, Христо Челибийски

80 кг Алберт Шукри

90 кг Георги Христов, Йордан Георгиев

110 кг Стефан Стефанов, Рачо Стефанов

Жени

43 кг Илина Кристин

46 кг Христиана Христова

49 кг Катерина Бояджиева, Ива Димитрова

53 кг Валерия Станчева

57 кг Стефани Лозарова

61 кг Андреа Нисева, Сиана Димитрова

65 кг Боряна Борисова,

69 кг Наталия Тасева

73 кг Таня Иванова

Програма:

16 април, четвъртък

17 ч техническа конфереция, жребий – FS, WW, GR

17 април, петък

10,30 ч елиминации: GR 45-51-60-71-92-110 кг, FS 45-51-60-71-92-110 кг, WW 40-46-53-61-69-73 кг

17 ч полуфинали

18 април, събота

10,30 ч репешажи, елиминации: GR 48-55-65-80 кг, FS 48-55-65-80 кг WW 43-49-57-65 кг

17 ч полуфинали 18 ч финали

19 април, неделя

10,30 ч репешажи, финали