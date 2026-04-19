Шеф на Милан също коментира бъдещето на Алегри

  • 19 апр 2026 | 17:17
  • 208
  • 1

След като на вчерашната си пресконференция наставникът на Милан Масимилиано Алегри отново намекна, че възнамерява да остане в клуба и през следващия сезон, днес спортният директор Игли Таре също коментира дали треньорът ще остане начело на “росонерите” на фона на слуховете, че той може да поеме Италия.

“Мисля, че безсмислено да говорим за това сега. Трябва да фокусираме цялата ни енергия за постигането на нашата цел, която е класиране за Шампионската лига. Това би означавало толкова много за бъдещето и стратегията на този клуб. Няма какво да кажа за Алегри. Той върши доста добра работа този сезон и има много дълъг договор с клуба. Както самият Алегри каза вчера, той обича да мисли в дългосрочен план, така че работим с него за планирането за бъдещето. Дали оставането ми в клуба е свързано с неговото? Наистина не мисля за това, като то е част от футбола. Когато резултатите липсват, всичко се подлага на дискусия, наясно сме с това. Най-важното за нас е да постигнем целите ни. Щом това се случи, всички можем да седнем заедно с Джорджо Фурлани, Златан Ибрахимович и останалите, за да планираме следващия сезон”, заяви Таре преди началото на мача с Верона.

Снимки: Gettyimages

