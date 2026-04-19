Милан ще спира пропадането c гостуване на аутсайдера Верона

Серия "А" навлиза в своята решителна фаза, а двубоят от 33-ия кръг между Верона и Милан противопоставя два отбора с коренно различни цели. За домакините от Верона всеки мач до края е финал. Тимът заема незавидното 19-о място в класирането с актив от едва 18 точки и се намира в зоната на изпадащите. От другата страна, Милан пристига като фаворит, заемайки 3-а позиция с 63 точки. За „росонерите“ победата е задължителна, за да подсигурят участието си в Шампионската лига през следващия сезон и да запазят дистанция пред преследвача Ювентус. Те не могат да си позволят нова издънка след двете поредни поражения в предните два кръга и ще направят сичко възможно, за да спрат пропадането си.

Представянето на Верона в последно време е тревожно за феновете на клуба. В последните си пет шампионатни двубоя тимът на Паоло Самарко инкасира цели четири загуби – от Торино (1:2), Фиорентина (0:1), Аталанта (0:1) и Дженоа (0:2). Единственият светъл лъч бе победата над Болоня с 2:1 в началото на март, но оттогава отборът изпитва сериозни затруднения в реализирането на голове.

Милан също не показва постоянството, което приляга на претендент за върха. В последните си пет мача възпитаниците на Масимилиано Алегри записаха две победи и три загуби. Тимът успя да спечели дербито срещу Интер (1:0) и надделя над Торино (3:2), но претърпя разочарования срещу Удинезе (0:3), Наполи (0:1) и Лацио (0:1). Въпреки тези колебания, индивидуалната класа на „червено-черните“ остава респектираща.

Статистиката от директните двубои е безпощадна към Верона. Милан е в серия от шест поредни победи срещу този съперник. По-рано през този сезон на „Джузепе Меаца“ миланци спечелиха убедително с 3:0 след голове на Кристиан Пулишич и два на Кристофър Нкунку. През миналата кампания Милан също не допусна грешка, печелейки и двата сблъсъка в първенството (1:0 и 1:0). Последният път, когато Верона успя да отбележи гол срещу този съперник, бе през март 2024 г., но дори тогава загуби с 1:3.

Рафаел Леао остава голямата заплаха за всяка защита, като до момента е реализирал 9 гола през сезона. Кристиан Пулишич също се намира в добра форма с 8 попадения и ще бъде ключова фигура в атаката на Алегри. За Верона надеждите за спасение са свързани основно с Гифт Орбан, който е водещ реализатор на тима със 7 гола, показвайки, че притежава нужния нюх пред гола дори в трудни моменти.

В лагера на Верона основният проблем е отсъствието на Суат Сердар, който е извън строя поради контузия. В лазарета са още Томаш Суслов, Джоване, Армел Бела-Кочап и Санди Ловрич, като последните двама все пак има шанс да играят.

За Милан Масимилиано пък проблемите са в атака, където Сатниаго Хименес и Никлас Фюлкруг са извън строя. Към тях трябва да прибавим и Страхиня Павлович, който също е с травма. Добрата новина е, че Рафа Леао и Майк Менян има шанс да вземат участие в мача.