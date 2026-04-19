Оценките на отборите във Формула 1 достигнаха астрономически стойности

  • 19 апр 2026 | 14:40
Успешното развитие на Формула 1 в последните години, нарастващият интерес към световния шампионат и не на последно място въвеждането на таван на бюджетите в надпреварата, изстреля нагоре оценките на 11-те тима в спорта.

Тази тенденция е налице от края на коронавирус пандемията, а цените за потенциални сделки се покачват с всяка година, като трудното влизане във Формула 1 прави тимовете още по-желана цел за инвеститорите.

Както и преди, с най-висока оценка е тимът на Ферари – 7,1 милиарда долара – както заради завръщането в челото на Скудерията и привличането на най-успешния пилот в историята на спорта Люис Хамилтън, така и заради историческите успехи на тима от Маранело.

Втората позиция е за Мерцедес – 6,4 милиарда долара, като тимът, воден от Тото Волф е отново на върха на класирането със старта на новата ера във Формула 1 и отделно от това отново е най-успешният доставчик на задвижващи системи в световния шампионат.

Топ 4 допълват Макларън с оценка 5,2 милиарда долара, като настоящите световни шампиони са с малко пред бившите носители на титлата – тимът на Ред Бул се оценява на 4,9 милиарда долара.

Заводският тим на Астън Мартин е оценен на 3,3 милиарда долара въпреки новия срив в представянето на отбора, а друг отбор, който също се представя под очакванията – Уилямс е с потенциална цена 2,7 милиарда.

Трансформирането на Заубер в Ауди донесе оценка от 2,6 милиарда долара, като на същата сума е оценен и Алпин. Като тук имаме и предстояща сделка – Otro Capital търси купувач на дела си от 24% в Алпин, като новият собственик трябва да бъде одобрен от мажоритарния акционер Рено и този дял ще оценява на поне 600 милиона долара.

Вторият тим на Ред Бул – Рейсинг Булс е с оценка 2,4 милиарда долара, Хаас е оценен на 1,9 милиарда долара, а най-новият отбор – този на Кадилак – на 1,6 милиарда, като се смята, че инвестицията за създаването и стартирането на тима е около 1 милиард долара.

Снимки: Gettyimages

