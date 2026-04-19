  Антонели не очаква влошаване на отношенията му с Ръсел

Антонели не очаква влошаване на отношенията му с Ръсел

  • 19 апр 2026 | 13:39
Лидерът в класирането във Формула 1 след първите три състезателни уикенда Андреа Кими Антонели не очаква влошаване на отношенията със съотборника му в Мерцедес Джордж Ръсел заради очертаващата се битка за титлата между тях.

Пилотите на Мерцедес спечелиха първите три кръга във Формула 1 от началото на сезона и много специалисти са на мнение, че авансът на тима пред другите отбори ще продължи да расте, така че Антонели и Ръсел да са единствените претенденти за световната титла.

Ръсел спечели в Австралия, Антонели завърши първи в Китай и Япония, като авансът му пред британеца е 9 точки.

Андреа обясни, че няма промяна в отношенията му с Ръсел, въпреки че и двамата се борят за световната титла.

„Връзката ни остава силна, това не се е променило – обясни младият италианец. – Между нас има сериозно уважение, досега работим много добре и в тима има добра динамика.

„Вярвам, че мога да съм претендент за титлата, за това съм тук, състезавам се, за да побеждавам и искам да печеля състезания и да се боря за титлата. Това е целта ми.“

Тото Волф и колегите му в Мерцедес вече станаха свидетели на оспорвана битка за титлата между пилотите на отбора – по времето на Люис Хамилтън и Нико Розберг това се случваше редовно, като най-сериозно беше напрежението през 2016, когато титлата отиде при германеца.

„Тази година имаме сериозна възможност да спечелим титлата, това важи за мен и Джордж, тъй като имаме много силен автомобил – допълни Антонели. – Нито един от нас не иска да пропилява възможностите, които получаваме, но също така сме наясно, че трябва да запазим добрата работа на тима. Всеки един от нас има цели и сред тях са титлата и да сме най-бързи.

„Също така, искаме да помогнем и на отбора за спечелването на световната титла при отборите. Вярвам, че имаме здрава връзка, която ще остане такава до края на сезона.“

