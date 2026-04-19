Жан Тод: Сена искаше да дойде във Ферари за сезон 1994

Бившият шеф на Ферари във Формула 1 и бивш президент на ФИА Жан Тод разказа, че легендарният трикратен световен шампион Айртон Сена е искал да премине във Ферари преди да подпише с Уилямс за сезон 1994.

Французинът гостува в подкаста High Performance и потвърди информацията, че бразилецът е бил важна трансферна цел на Скудерията в първите години на възстановяването на италианския тим през 90-те.

„Ферари изобщо не беше успешен отбор и те отчаяно търсеха някой, който да поеме тима – разказа Тод. – Трябваше ни доста време, за да се разберем за съвместната ни работа, тъй като аз знаех, че това ще е трудно предизвикателство.

„Всички ми казваха: „Не ходи във Ферари. Няма да изкараш и две години“. А за Ферари да наемат някой, който няма опит във Формула 1 и не е италианец, беше голяма промяна.

„Но най-накрая, след дълги дискусии, се разбрахме. Мисля, че преговорите ни започнаха през август 1992 и ги финализирахме през март 1993. Първата голяма звезда, която обсъждахме, че трябва да привлечем, беше Айртон Сена.

„Говорихме с Айртон по време на състезанието на „Монца“ през 1993. Помня, че той дойде в стаята ми, двамата бяхме в един и същи хотел, през нощта си говорехме с него за идването му във Ферари, той имаше желание за това.

„Сена искаше да кара за Ферари още през 1994, но за 1994 ние вече имахме договори с Герхард Бергер и Жан Алези и аз му казах, че за 1994 няма как да стане. Първо, за 1994 нямаше да сме готови и второ, ние имахме пилоти с договори.

„Айртон каза, че във Формула 1 договорите не са важни. Но за мен, когато има договор, той е важен.“

След като Тод и Сена не са успели да стигнат до компромис, бразилецът подписа с Уилямс за 1994. Сена загина на 1 май 1994 в катастрофа на пистата „Имола“ в третото състезание за сезона, а Ферари стигна до първата световна титла при пилотите през 2000 година с Михаел Шумахер.

